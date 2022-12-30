ЗСУ відбили ворожі атаки в районі 11 населених пунктів на Донбасі, - Генштаб

Російські окупанти намагаються наступати на Бахмутському напрямку в Донецькій області, а в Луганській області намагаються покращити тактичне становище на Лиманському та Куп'янському напрямках. Минулої доби військові ЗСУ відбили атаки загарбників у районах 11 населених пунктів.
Про це 30 грудня передає РБК-Україна з посиланням на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ.
У військовому командуванні поінформували, що за минулу добу російські загарбники завдали 85 ракетних і 35 авіаційних ударів, а також здійснили 63 обстріли з РСЗВ.
"Небезпека авіаційних та ракетних ударів по критичній інфраструктурі країни залишається і надалі. Російські окупанти продовжують тероризувати громадянське населення України", - зазначається в повідомленні.
За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських інтервентів у районах н.п. Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам'янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар'їнка Донецької області.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. А підрозділи ракетних військ та артилерії уразили 5 пунктів управління, 5 районів зосередження живої сили та склад боєприпасів окупантів.
Раніше у міністерстві оборони України повідомили, що російські окупанти кинули на Бахмутський напрямок найбільшу кількість своїх сил, оскільки Кремль ставить завдання до кінця 2022 року вийти на кордони Донецької області, при цьому будь-які спроби ворога оточити місто зазнають невдачі.
Нагадаємо також, що минулої доби бійці ЗСУ знищили ще 790 окупантів та збили 10 дронів ворога.
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