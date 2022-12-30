ВСУ отбили вражеские атаки в районе 11 населенных пунктов на Донбассе, - Генштаб

Российские оккупанты пытаются наступать на Бахмутском направлении в Донецкой области, а в Луганской области пытаются улучшить тактическое положение на Лиманском и Купянском направлениях. За минувшие сутки военные ВСУ отразили атаки захватчиков в районах 11 населенных пунктов.
Об этом 30 декабря передает РБК-Украина со ссылкой на утреннюю сводку Генерального штаба ВСУ.
В военном командовании проинформировали, что за прошедшие сутки российские захватчики нанесли 85 ракетных и 35 авиационных ударов, а также совершили 63 обстрела из РСЗО.
"Опасность авиационных и ракетных ударов по критической инфраструктуре страны остается и дальше. Российские оккупанты продолжают терроризировать гражданское население Украины", - отмечается в сообщении.
За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских интервентов в районах н.п. Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Ивановское, Клищиевка, Каменка, Авдеевка, Веселое, Водяное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.
На протяжении прошедши суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 пунктов управления, 5 районов сосредоточения живой силы и состав боеприпасов оккупантов.
Ранее в министерстве обороны Украины сообщили, что российские оккупанты бросили на Бахмутское направление наибольшее количество своих сил, так как Кремль ставит задачу до конца 2022 года выйти на границы Донецкой области, при этом любые попытки врага окружить город терпят неудачу.
Напомним также, что за прошедшие сутки бойцы ВСУ уничтожили еще 790 оккупантов и сбили 10 дронов врага.
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