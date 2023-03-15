ЗСУ відбили понад 90 атак, накрили позицію ППО ворога і 3 райони зосередження, - Генштаб

Російські окупанти протягом доби завдали 40 авіаційних, 12 ракетних ударів, а також здійснили понад 100 обстрілів із РСЗВ.

Внаслідок ракетного удару по Краматорську пошкоджено триповерхову житлову будівлю, є загиблі та поранені серед місцевого населення. Ще один ракетний удар був по Затоці в Одеській області, де уламками ракети пошкоджено одну з будівель дитячого навчального закладу "Золота Рибка". На щастя жертв серед місцевого населення немає.

"Також противник завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури населеного пункту Іванівка Херсонської області. Є постраждалі серед місцевого населення та пошкоджено як мінімум один приватний будинок", - повідомили у військовому командуванні.

У Генштабі попереджають про досить високу ймовірність подальших ворожих ракетних ударів на всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка - без істотних змін. Ворог зберігає військову присутність поблизу кордону України, при цьому формування наступальних угруповань не виявлено. Противник продовжував інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей РФ.

Минулої доби війська РФ обстріляли райони Архипівки, Михальчиної Слободи, Колоса та Єліного в Чернігівській області; Українське, Зноб-Новгородське, Середина-Буда, Ромашкове, Бачівськ, Старикове, Волфине, Грабовське та Порозок у Сумській області, та 15 населених пунктів Харківської області, серед яких Гур'їв Козачок, Козача Лопань, Гранів, Глибоке, Красне та Бологівка.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання підрозділів ЗСУ на інші напрямки. Протягом доби ворог безуспішно намагався прорвати оборону українських військ.

Окупанти здійснили артилерійські обстріли 4 населених пунктів уздовж лінії бойового зіткнення в Харківській області (Дворічна, Гряниківка, Масютівка і Крохмальне); 7 населених пунктів Луганської області: Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка, Золотарівка та Червонопопівка. Також під вогневий вплив постраждали Спірне та Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямі російські загарбники не залишали спроб захопити місто Бахмут - там точаться постійні позиційні бої. Воїни ЗСУ відбили атаки противника в районах н.п. Донецької області поблизу лінії зіткнення, серед яких: Никифорівка, Васюківка, Міньківка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське та Костянтинівка.

На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії у н.п. Кам'янка, Невельське, Новокалинове, Сєверне, Первомайське, Новомихайлівка, Побєда та Водяне Донецької області.

Інтервенти обстріляли райони 16 населених пунктів Донецької області: Бердичі, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Нетайлове, Красногорівка, Невельське, Мар'їнка, Георгіївка, Вугледар, Парасковіївка, Очеретине, Орлівка, Побєда, Пречистівка та Нескучне.

На Запорізькому та Херсонському напрямах війська РФ вели оборонні дії.

При цьому окупанти обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області, поблизу яких точаться бойові дії. Зокрема: Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка та Степногірськ.

Також били по н.п. Приміське Дніпропетровської області, Очакову в Миколаївській області, та ще й обстріляли 20 населених пунктів Херсонської області, серед них: Золота Балка, Михайлівка, Качкарівка, Веселе, Іванівка, Микільське, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське та Херсон.

За даними Генштабу, у тимчасово окупованій Горлівці близько 90 військовослужбовців РФ, які перебувають на лікуванні в медичних установах міста, будуть найближчим часом направлені до міста Урзуфа "для проходження ВЛК на предмет визначення придатності до подальшого проходження військової служби".

"Паралельно з цим окупанти в Горлівці отримали розпорядження щодо проведення чергової хвилі мобілізації в місті для поповнення складу підрозділів, які тимчасово виведені з зони ведення бойових дій у зв'язку з втратою боєздатності", - йдеться у зведенні.

Так, загарбники планують мобілізувати близько 500 осіб із категорій, які раніше отримали броню через обмежену або повну непридатність до військової служби.

Українська авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів, 3 удари по місцях розгортання ЗРК супротивника та 3 удари по інших важливих об'єктах російських окупантів.

Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ вразили 3 райони зосередження особового складу противника, 3 пункти управління підрозділами армії РФ та розгорнуту позицію ППО ворога.