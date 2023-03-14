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Зеленський про Бахмут: є чітка позиція Ставки - знищувати окупанта по максимуму

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Київ, Вівторок 14 березня 2023 23:59
Зеленський про Бахмут: є чітка позиція Ставки - знищувати окупанта по максимуму Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Позиція всієї Ставки верховного головнокомандувача по Бахмуту – посилювати цей напрямок і знищувати окупантів навколо міста.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Провів засідання Ставки. Доповіді Головкому, розвідки, командуючих напрямків. Основна увага – СУВ "Хортиця" та Бахмут. Є чітка позиція всієї Ставки: посилювати цей напрямок, знищувати окупантів максимально", - заявив Зеленський.

За його словами, також під час Ставки генерал Тарнавський доповідав про "Таврію" – частину донецьких та південних напрямків. Генерал Москальов доповів про ситуацію для ОВСУ "Одеса", а генерал Наєв – за "Північ".

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Було ухвалено рішення про подальше утримання та захист міста Бахмута.

Також РБК-Україна писала про те, що, за словами командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського, росіяни намагаються прорватися до центру Бахмута.

Крім того, раніше ми писали про те, чому Україна продовжує утримувати оборону міста, незважаючи на застереження західних союзників.

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Бахмут Вторгнення Росії до України Володимир Зеленський
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