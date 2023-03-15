ВСУ отбили более 90 атак, накрыли позицию ПВО врага и 3 района сосредоточения, - Генштаб

Российские оккупанты в течение суток нанесли 40 авиационных, 12 ракетных ударов, а также произвели более 100 обстрелов из РСЗО.

В результате ракетного удара по Краматорску повреждено трехэтажное жилое здание, есть погибшие и раненые среди местного населения. Еще один ракетный удар был по Затоке в Одесской области, где обломками ракеты повреждено одно из зданий детского учебного заведения "Золотая Рыбка". К счастью, жертв среди местного населения нет.

"Также противник нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры населенного пункта Ивановка Херсонской области. Есть пострадавшие среди местного населения и поврежден как минимум один частный дом", - сообщили в военном командовании.

В Генштабе предупреждают о достаточно высокой вероятности дальнейших вражеских ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений. Враг сохраняет военное присутствие вблизи границы Украины, при этом формирование наступательных группировок не выявлено. Противник продолжал инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей РФ.

За прошедшие сутки войска РФ обстреляли районы Архиповки, Михалькиной Слободы, Колоса и Елиного в Черниговской области; Украинское, Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Ромашково, Бачевск, Стариковое, Волфино, Грабовское и Порозок в Сумской области, и 15 населенных пунктов Харьковской области, среди которых Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Гранов, Глубокое, Красное и Бологовка.

На Купянском и Лиманском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения переброски подразделений ВСУ на другие направления. В течение суток враг безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск.

Оккупанты совершили артиллерийские обстрелы 4 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения в Харьковской области (Двухлетняя, Гряниковка, Масютовка и Крахмальное); 7 населенных пунктов Луганской области: Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка, Золотаровка и Червонопоповка. Также под огневое влияние пострадали Спорное и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении российские захватчики не оставляли попыток захватить город Бахмут - там продолжаются постоянные позиционные бои. Воины ВСУ отразили атаки противника в районах н.п. Ягодное, Хромово и Орехово-Василовка. Оккупанты обстреляли 15 н.п. Донецкой области вблизи линии столкновения, среди которых: Никифоровка, Васюковка, Миньковка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское и Константиновка.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в н.п. Каменка, Невельское, Новокалиново, Северное, Первомайское, Новомихайловка, Победа и Водяное Донецкой области.

Интервенты обстреляли районы 16 населенных пунктов Донецкой области: Бердичи, Каменка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Красногоровка, Невельское, Маринка, Георгиевка, Угледар, Парасковеевка, Очеретино, Орловка, Победа, Пречистовка и Нескучное.

На Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ вели оборонные действия.

При этом оккупанты обстреляли 17 населенных пунктов Запорожской области, вблизи которых ведутся боевые действия. В частности: Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Степногорск.

Также били по н.п. Пригородное Днепропетровской области, Очакову в Николаевской области, и еще обстреляли 20 населенных пунктов Херсонской области, среди них: Золотая Балка, Михайловка, Качкаровка, Веселое, Ивановка, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Днепровское и Херсон.

По данным Генштаба, во временно оккупированной Горловке около 90 военнослужащих РФ, находящиеся на лечении в медицинских учреждениях города, будут в ближайшее время направлены в город Урзуф "для прохождения ВЛК на предмет определения пригодности к дальнейшему прохождению военной службы".

"Параллельно с этим оккупанты в Горловке получили распоряжение о проведении очередной волны мобилизации в городе для пополнения состава подразделений, временно выведенных из зоны ведения боевых действий в связи с потерей боеспособности", - говорится в сводке.

Так, захватчики планируют мобилизовать около 500 человек из категорий, которые ранее получили бронь по причине ограниченной или полной непригодности к военной службе.

Украинская авиация за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов, 3 удара по местам развертывания ЗРК противника и 3 удара по другим важным объектам российских оккупантов.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 3 района сосредоточения личного состава противника, 3 пункта управления подразделениями армии РФ и развернутую позицию ПВО врага.