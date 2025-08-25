ЗСУ відбили понад 40 атак ворога під Покровськом: що відбувалося на фронті сьогодні

На фронті від початку доби 125 серпня відбулося 136 бойових зіткнень. Зокрема, на Покровському напрямку українські захисники відбили 43 атаки російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабі, від початку доби загарбники завдали 43 авіаційних ударів, скинувши 57 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 459 дронів-камікадзе та здійснили 2799 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили п’ять штурмових дій окупантів. Також ворог завдав 6 авіаційних ударів, застосувавши 11 керованих авіабомб, та здійснив 179 обстрілів, з яких п’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили шість штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районах Синьківки, Голубівки, Колісниківки та Загризового, наразі дві атаки тривають.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 17 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Новоселівка, Зелена Долина та у бік Ямполю і Серебрянки. Наразі українські захисники відбивають дев’ять атак противника.

На Сіверському напрямку ворог один раз намагався прорватися в районі Федорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано 13 бойових зіткнень, підрозділи противника намагалися просунутися в районах Часового Яру, Білої Гори та у бік Ступочок й Предтечиного, на даний час триває бій.

На Торецькому напрямку росіяни шість разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах Диліївки, Торецька, Русиного Яру та Олександро-Калинового.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 43 рази намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Миролюбівка, Новоекономічне, Родинське, Гродівка, Миролюбівка, Сухий Яр, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Дачне. В деяких локаціях бої не припиняються.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 142 окупанти, з яких 86 - безповоротно. Наші захисники знищили 18 одиниць автомобільного транспорту, сім безпілотних літальних апаратів два пункти управління БПЛА та три укриття для особового складу. Також значно пошкоджено артилерійську систему та засіб РЕБ противника.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили вісім ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Ялта, Зелений Гай, Воскресенка, Шевченко та Комишуваха, ще чотири бойових зіткнення тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку точиться бій в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку загарбники двічі намагалися просунутися в районі Плавнів та у бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку противник здійснив три безрезультатних спроби наступу, зазнав втрат та відступив.