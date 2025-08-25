ua en ru
Пн, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

ВСУ отбили более 40 атак врага под Покровском: что происходило на фронте сегодня

Понедельник 25 августа 2025 22:22
UA EN RU
ВСУ отбили более 40 атак врага под Покровском: что происходило на фронте сегодня Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На фронте с начала суток 125 августа произошло 136 боевых столкновений. В частности, на Покровском направлении украинские защитники отбили 43 атаки российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, с начала суток захватчики нанесли 43 авиационных удара, сбросив 57 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1 459 дронов-камикадзе и осуществили 2799 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили пять штурмовых действий оккупантов. Также враг нанес 6 авиационных ударов, применив 11 управляемых авиабомб, и совершил 179 обстрелов, из которых пять - из реактивных систем залпового огня.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили шесть штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районах Синьковки, Голубовки, Колесниковки и Загрызово, сейчас две атаки продолжаются.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 17 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодязи, Новоселовка, Зеленая Долина и в сторону Ямполя и Серебрянки. Сейчас украинские защитники отражают девять атак противника.

На Северском направлении враг один раз пытался прорваться в районе Федоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано 13 боевых столкновений, подразделения противника пытались продвинуться в районах Часового Яра, Белой Горы и в сторону Ступочек и Предтечино, в настоящее время продолжается бой.

На Торецком направлении россияне шесть раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Дилиевки, Торецка, Русиного Яра и Александро-Калиново.

С начала суток на Покровском направлениироссийские подразделения 43 раза пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Миролюбовка, Новоэкономическое, Родинское, Гродовка, Миролюбовка, Сухой Яр, Лисовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Ореховое и Дачное. В некоторых локациях бои не прекращаются.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении обезврежено 142 оккупанта, из которых 86 - безвозвратно. Наши защитники уничтожили 18 единиц автомобильного транспорта, семь беспилотных летательных аппаратов, два пункта управления БПЛА и три укрытия для личного состава. Также значительно повреждены артиллерийская система и средство РЭБ противника.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили восемь вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ялта, Зеленый Гай, Воскресенка, Шевченко и Камышеваха, еще четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении идет бой в районе Малиновки.

На Ореховском направлении захватчики дважды пытались продвинуться в районе Плавней и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении противник совершил три безрезультатных попытки наступления, понес потери и отступил.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 076 940 военных.

В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 870 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 1 танк, 8 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, 291 дрон и другую технику врага.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы