ЗСУ відбили понад 20 атак РФ на Покровському напрямку, - Генштаб

На фронті зафіксовано понад 100 бойових зіткнень. Найбільші зіткнення зафіксовані на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Протягом минулої доби зафіксовано 101 бойове зіткнення. Російські війська завдали 56 авіаційних ударів, скинувши 104 керовані авіаційні бомби, використали 2638 дронів-камікадзе та здійснили понад 5100 артилерійських обстрілів, з яких 186 були з реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку українські сили відбили дві атаки противника біля Бочкового та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку зафіксовано дві спроби штурму в районах Загризового та Іванівки.

На Лиманському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборону в районах Новолюбівки, Іванівки та Ямполівки.

На Сіверському напрямку зафіксовано одну атаку біля Білогорівки.

На Краматорському напрямку відбулося три бойові зіткнення поблизу Часового Яру, Ступочок і Предтечиного.

На Торецькому напрямку російські війська здійснили 13 атак у районах Кримського та Торецька.

На Покровському напрямку відбулося 21 бойове зіткнення. Ворог намагався просунутися в районах Олександрополя, Лисівки, Проміня, Даченського, Преображенки, Котлиного, Улакли та Андріївки.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили сім атак противника, який намагався прорватися в напрямку Костянтинополя, Бурлацького та Скудного.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському напрямку ворог намагався атакувати в напрямку Привільного.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки в районах Степового та Нестерянки.

У Курській операційній зоні українські сили відбили 29 атак загарбників, які також завдали 13 авіаційних ударів із використанням 17 керованих бомб і здійснили 308 артилерійських обстрілів, з яких 17 – з реактивних систем залпового вогню.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Придніпровському напрямку активних штурмових дій противника не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога немає.

Окрім цього, авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України завдали ударів по 14 районах зосередження особового складу та техніки противника, а також знищили артилерійську систему та два пункти управління ворога.