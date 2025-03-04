ВСУ отбили более 20 атак РФ на Покровском направлении, - Генштаб

На фронте зафиксировано более 100 боевых столкновений. Наибольшие столкновения зафиксированы на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

За прошедшие сутки зафиксировано 101 боевое столкновение. Российские войска нанесли 56 авиационных ударов, сбросив 104 управляемые авиационные бомбы, использовали 2638 дронов-камикадзе и осуществили более 5100 артиллерийских обстрелов, из которых 186 были из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении украинские силы отбили две атаки противника у Бочкового и Красного Первого.

На Купянском направлении зафиксировано две попытки штурма в районах Загрызово и Ивановки.

На Лиманском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборону в районах Новолюбовки, Ивановки и Ямполовки.

На Северском направлении зафиксирована одна атака возле Белогоровки.

На Краматорском направлении произошло три боевых столкновения вблизи Часового Яра, Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении российские войска совершили 13 атак в районах Крымского и Торецка.

На Покровском направлении произошло 21 боевое столкновение. Враг пытался продвинуться в районах Александрополя, Лисовки, Проминя, Даченского, Преображенки, Котлиного, Улаклы и Андреевки.

На Новопавловском направлении украинские подразделения отбили семь атак противника, который пытался прорваться в направлении Константинополя, Бурлацкого и Скудного.

Фото: Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском направлении враг пытался атаковать в направлении Привольного.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили четыре атаки в районах Степного и Нестерянки.

В Курской операционной зоне украинские силы отбили 29 атак захватчиков, которые также нанесли 13 авиационных ударов с использованием 17 управляемых бомб и осуществили 308 артиллерийских обстрелов, из которых 17 - из реактивных систем залпового огня.

Фото: Генштаб ВСУ

На Приднепровском направлении активных штурмовых действий противника не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага нет.

Кроме этого, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли удары по 14 районам сосредоточения личного состава и техники противника, а также уничтожили артиллерийскую систему и два пункта управления врага.