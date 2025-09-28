ЗСУ відбили понад 170 атак за минулу добу: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту

Протягом минулої доби зафіксовано 173 бойових зіткнення. За уточненими даними, противник здійснив 81 авіаційний удар, застосувавши 156 керованих авіабомб. Окрім цього, зафіксовано 5118 обстрілів, у тому числі 107 із реактивних систем залпового вогню, та використання 6262 дронів-камікадзе.

Авіаудари були спрямовані по районах населених пунктів Костянтинівка Донецької області, Білогір’я, Мала Токмачка, Червона Криниця на Запоріжжі та Миколаївка Херсонської області.

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили та техніки, чотири пункти управління БпЛА, склад боєприпасів і три важливі об'єкти окупантів.

Північні рубежі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили п’ять атак. Ворог завдав 20 авіаударів, скинувши 50 керованих авіабомб, та здійснив 205 обстрілів, зокрема 12 із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти п’ять разів намагалися штурмувати позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Красного Першого та у бік Дорошівки.

Східні напрямки

На Куп’янському напрямку зафіксовано шість атак. Бої точилися біля Петропавлівки та у бік Піщаного й Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог 15 разів намагався прорвати оборону у районах Шандриголового, Колодязів та Торського.

На Сіверському напрямку окупанти здійснили шість атак у районах Серебрянки, Федорівки та в напрямку Дронівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано три спроби наступу у бік Ступочок.

Найгарячіші ділянки

На Торецькому напрямку противник 14 разів атакував позиції Сил оборони в районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку зафіксовано найбільшу кількість атак – 59. Бої тривали біля Володимирівки, Никанорівки, Червоного Лиману, Сухецького, Новоекономічного, Миколаївки, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Новомиколаївки, Котлярівки та Дачного.

На Новопавлівському напрямку відбулося 21 бойове зіткнення у районах Січневого, Піддубного, Новоселівки, Соснівки, Маліївки, Новомиколаївки, Березового та Новогригорівки.

На Гуляйпільському напрямку українські військові відбили дев’ять атак у районі Полтавки.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили шість атак біля Степового, Кам’янського, а також у напрямках Новоданилівки та Новоандріївки.

Південні рубежі

На Придніпровському напрямку противник здійснив одну безрезультатну атаку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті за минулу добу (Генштаб ЗСУ)