ЗСУ відбили понад 170 атак за минулу добу: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту

Минулої доби окупанти скидали керовані авіабомби, запускали тисячі дронів і одночасно проводили штурми на багатьох напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Протягом минулої доби зафіксовано 173 бойових зіткнення. За уточненими даними, противник здійснив 81 авіаційний удар, застосувавши 156 керованих авіабомб. Окрім цього, зафіксовано 5118 обстрілів, у тому числі 107 із реактивних систем залпового вогню, та використання 6262 дронів-камікадзе.
Авіаудари були спрямовані по районах населених пунктів Костянтинівка Донецької області, Білогір’я, Мала Токмачка, Червона Криниця на Запоріжжі та Миколаївка Херсонської області.
У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили та техніки, чотири пункти управління БпЛА, склад боєприпасів і три важливі об'єкти окупантів.
Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті за минулу добу (Генштаб ЗСУ)
Нагадаємо, спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів, що російські війська починають готуватися до боїв з урахуванням похолодання і погіршення погодних умов. Окупанти вже починають проводити перегрупування сил і засобів.
Раніше представник 11 корпусу Дмитро Запорожець розповів, що на Сіверському напрямку росіяни намагаються форсувати річку Сіверський Донець, щоб проводити подальші штурми.
За даними Інституту вивчення війни (ISW), російська армія зараз перекидає свою морську піхоту з Сумської та Херсонської областей для боїв на сході України.