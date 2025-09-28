ВСУ отбили более 170 атак за минувшие сутки: Генштаб назвал самые горячие направления фронта

За прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновения. По уточненным данным, противник совершил 81 авиационный удар, применив 156 управляемых авиабомб. Кроме этого, зафиксировано 5118 обстрелов, в том числе 107 из реактивных систем залпового огня, и использование 6262 дронов-камикадзе.

Авиаудары были направлены по районам населенных пунктов Константиновка Донецкой области, Белогорье, Малая Токмачка, Красная Криница в Запорожье и Николаевка Херсонской области.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения живой силы и техники, четыре пункта управления БпЛА, склад боеприпасов и три важных объекта оккупантов.

Северные рубежи

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили пять атак. Враг нанес 20 авиаударов, сбросив 50 управляемых авиабомб, и совершил 205 обстрелов, в том числе 12 из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты пять раз пытались штурмовать позиции наших подразделений в районах Волчанска, Красного Первого и в сторону Дорошевки.

Восточные направления

На Купянском направлении зафиксировано шесть атак. Бои шли возле Петропавловки и в сторону Песчаного и Богуславки.

На Лиманском направлении враг 15 раз пытался прорвать оборону в районах Шандриголово, Колодязов и Торского.

На Северском направлении оккупанты совершили шесть атак в районах Серебрянки, Федоровки и в направлении Дроновки.

На Краматорском направлении зафиксировано три попытки наступления в сторону Ступочек.

Самые горячие участки

На Торецком направлении противник 14 раз атаковал позиции Сил обороны в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении зафиксировано наибольшее количество атак - 59. Бои продолжались возле Владимировки, Никаноровки, Красного Лимана, Сухецкого, Новоэкономичного, Николаевки, Лисовки, Звёздного, Котлиного, Удачного, Новониколаевки, Котляровки и Дачного.

На Новопавловском направлении произошло 21 боестолкновение в районах Январского, Поддубного, Новоселовки, Сосновки, Малиевки, Новониколаевки, Березового и Новогригорьевки.

На Гуляйпольском направлении украинские военные отбили девять атак в районе Полтавки.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили шесть атак возле Степного, Каменского, а также в направлениях Новоданиловки и Новоандреевки.

Южные рубежи

На Приднепровском направлении противник совершил одну безрезультатную атаку.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте за минувшие сутки (Генштаб ВСУ)