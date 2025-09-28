ВСУ отбили более 170 атак за минувшие сутки: Генштаб назвал самые горячие направления фронта

За прошедшие сутки оккупанты сбрасывали управляемые авиабомбы, запускали тысячи дронов и одновременно проводили штурмы на многих направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновения. По уточненным данным, противник совершил 81 авиационный удар, применив 156 управляемых авиабомб. Кроме этого, зафиксировано 5118 обстрелов, в том числе 107 из реактивных систем залпового огня, и использование 6262 дронов-камикадзе.
Авиаудары были направлены по районам населенных пунктов Константиновка Донецкой области, Белогорье, Малая Токмачка, Красная Криница в Запорожье и Николаевка Херсонской области.
В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения живой силы и техники, четыре пункта управления БпЛА, склад боеприпасов и три важных объекта оккупантов.
Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте за минувшие сутки (Генштаб ВСУ)
Напомним, спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал, что российские войска начинают готовиться к боям с учетом похолодания и ухудшения погодных условий. Оккупанты уже начинают проводить перегруппировку сил и средств.
Ранее представитель 11 корпуса Дмитрий Запорожец рассказал, что на Северском направлении россияне пытаются форсировать реку Северский Донец, чтобы проводить дальнейшие штурмы.
По данным Института изучения войны (ISW), российская армия сейчас перебрасывает свою морскую пехоту из Сумской и Херсонской областей для боев на востоке Украины.