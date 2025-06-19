ЗСУ відбили понад 160 штурмів росіян: де "найгарячіша" ситуація

Війна РФ проти України

Нагадаємо, армія РФ втратила у боях проти України ще 1080 солдатів. Також ЗСУ знищили 63 артсистеми та 108 одиниць автотехніки.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські війська відновили механізовані штурми поблизу Торецька на Донеччині. Це може свідчити про зміну тактики та оперативних пріоритетів ворога.

Як повідомляє ISW, 17 червня окупанти здійснили щонайменше одну механізовану атаку в напрямку Торецька силами щонайменше взводу. Американські аналітики зазначають, що такі дії можуть вказувати на прагнення Росії посилити тиск саме на цьому напрямку.

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