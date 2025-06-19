РФ втратила за добу майже 1100 солдатів і понад сотню одиниць автотехніки, - Генштаб

За останню добу, з 18 на 19 червня, армія РФ втратила у боях проти України ще 1080 солдатів. Також ЗСУ знищили 63 артсистеми и 108 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 19 червня 2025 року орієнтовно становлять: особового складу - близько 1 008 240 (+1080) осіб;

танків - 10 951 (+4) од.;

бойових броньованих машин - 22 853 (+8) од.;

артилерійських систем - 29 328 (+63) од.;

РСЗВ - 1420 од.;

засоби ППО - 1187 од.;

літаків - 416 од.;

гелікоптерів - 337 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 41 229 (+64) од.;

крилатих ракет - 3369 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 52 420 (+108) од.;

спеціальної техніки - 3918 (+2) од.