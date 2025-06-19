РФ втратила за добу майже 1100 солдатів і понад сотню одиниць автотехніки, - Генштаб
За останню добу, з 18 на 19 червня, армія РФ втратила у боях проти України ще 1080 солдатів. Також ЗСУ знищили 63 артсистеми и 108 одиниць автотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 19 червня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 008 240 (+1080) осіб;
- танків - 10 951 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 22 853 (+8) од.;
- артилерійських систем - 29 328 (+63) од.;
- РСЗВ - 1420 од.;
- засоби ППО - 1187 од.;
- літаків - 416 од.;
- гелікоптерів - 337 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 41 229 (+64) од.;
- крилатих ракет - 3369 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 52 420 (+108) од.;
- спеціальної техніки - 3918 (+2) од.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, станом на вечір 18 червня, на фронті впродовж доби відбулося 136 бойових зіткнень. Найбільша кількість боїв фіксувалася на Покровському напрямку.
Зокрема, противник 40 разів атакував на цьому напрямку в районах населених пунктів Малинівка, Лисівка, Миролюбівка, Мирне, Луч, Новопавлівка, Мирноград, Вдале, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка, а також у напрямку Новопідгірного, Полтавки, Попового Яру.
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