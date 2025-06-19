ВСУ отразили более 160 штурмов россиян: где самая "горячая" ситуация

Масштабы ударов

Российские войска продолжали массированно обстреливать позиции Сил обороны: за сутки оккупанты нанесли 40 авиаударов, сбросили 58 управляемых авиабомб, применили 3269 дронов-камикадзе и совершили более 5 тысяч обстрелов, в том числе 99 - из реактивных систем залпового огня.

Под авиаударами оказались населенные пункты:

в Харьковской области - Лобановка;

в Донецкой области - Новодаровка;

в Запорожской области - Ольговское, Гуляйполе, Новодаровка, Малиновка;

в Херсонской области - Львовское.

В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 16 районов скопления живой силы и техники противника, один пункт управления и артиллерийское средство.

Ситуация по направлениям

Северо-Слобожанское и Курское направления: 29 боевых столкновений, 9 авиаударов, 19 сброшенных КАБов, 205 артобстрелов, в том числе 1 из РСЗО.

Южно-Слобожанское направление: 8 атак врага в районах Волчанска, Каменки, Липцов и Долгенького.

Купянское направление: 2 атаки противника возле Степной Новоселовки и Загрызово.

Лиманское направление: 15 штурмов в районах Нового Мира, Ольговки, Грековки, Липового, Зеленой Долины, Торского, Шандриголово и Карповки.

Северское направление: 2 атаки возле Григорьевки.

Краматорское направление: 15 боев в районах Орехово-Васильевки, Белой Горы, Курдюмовки, Предтечино, Новомаркового, Бондарного и Ступочек.

Торецкое направление: 15 атак в направлениях Торецка, Дылеевки, Щербиновки, Яблоновки и Новоспасского.

Покровское направление: наибольшее количество боевых столкновений - 48 атак в районах Малиновки, Лисовки, Миролюбовки, Мирного, Променя, Новопавловки, Мирнограда, Удачного, Новосергиевки, Котляровки, Алексеевки, Новоподгорного, Полтавки и Попового Яра.

Новопавловское направление: 20 атак в районах Запорожья, Богатыря, Веселого, Мирного, Вольного, Новоселки, Вольного Поля и Шевченко.

Гуляйпольское направление: одна вражеская атака вблизи Малиновки.

Ореховское направление: одна вражеская атака в направлении Щербаков.

Приднепровское направление: боевых столкновений не зафиксировано.

Волынское и Полесское направления: признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.