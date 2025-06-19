ВСУ отразили более 160 штурмов россиян: где самая "горячая" ситуация

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 163 боевых столкновения. Наибольшую активность врага наблюдали на Покровском направлении, где силы обороны отбили 48 атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
Российские войска продолжали массированно обстреливать позиции Сил обороны: за сутки оккупанты нанесли 40 авиаударов, сбросили 58 управляемых авиабомб, применили 3269 дронов-камикадзе и совершили более 5 тысяч обстрелов, в том числе 99 - из реактивных систем залпового огня.
Под авиаударами оказались населенные пункты:
В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 16 районов скопления живой силы и техники противника, один пункт управления и артиллерийское средство.
Северо-Слобожанское и Курское направления: 29 боевых столкновений, 9 авиаударов, 19 сброшенных КАБов, 205 артобстрелов, в том числе 1 из РСЗО.
Южно-Слобожанское направление: 8 атак врага в районах Волчанска, Каменки, Липцов и Долгенького.
Купянское направление: 2 атаки противника возле Степной Новоселовки и Загрызово.
Лиманское направление: 15 штурмов в районах Нового Мира, Ольговки, Грековки, Липового, Зеленой Долины, Торского, Шандриголово и Карповки.
Краматорское направление: 15 боев в районах Орехово-Васильевки, Белой Горы, Курдюмовки, Предтечино, Новомаркового, Бондарного и Ступочек.
Торецкое направление: 15 атак в направлениях Торецка, Дылеевки, Щербиновки, Яблоновки и Новоспасского.
Покровское направление: наибольшее количество боевых столкновений - 48 атак в районах Малиновки, Лисовки, Миролюбовки, Мирного, Променя, Новопавловки, Мирнограда, Удачного, Новосергиевки, Котляровки, Алексеевки, Новоподгорного, Полтавки и Попового Яра.
Новопавловское направление: 20 атак в районах Запорожья, Богатыря, Веселого, Мирного, Вольного, Новоселки, Вольного Поля и Шевченко.
Гуляйпольское направление: одна вражеская атака вблизи Малиновки.
Ореховское направление: одна вражеская атака в направлении Щербаков.
Приднепровское направление: боевых столкновений не зафиксировано.
Волынское и Полесское направления: признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
Напомним, армия РФ потеряла в боях против Украины еще 1080 солдат. Также ВСУ уничтожили 63 артсистемы и 108 единиц автотехники.
По данным Института изучения войны (ISW), российские войска возобновили механизированные штурмы вблизи Торецка в Донецкой области. Это может свидетельствовать об изменении тактики и оперативных приоритетов врага.
Как сообщает ISW, 17 июня оккупанты совершили по меньшей мере одну механизированную атаку в направлении Торецка силами по меньшей мере взвода. Американские аналитики отмечают, что такие действия могут указывать на стремление России усилить давление именно в этом направлении.
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