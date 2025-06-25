ЗСУ відбили понад 150 штурмів росіян: "найгарячіші" бої - на чотирьох напрямках

За даними Генштабу, російські окупанти здійснили три ракетні удари та 64 авіаційних. Ворог застосував дев’ять ракет та скинув 118 керованих авіаційних бомб.

Окрім цього, було здійснено 6338 обстрілів українських позицій та населених пунктів, у тому числі 106 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Надзвичайно активним був також дроновий компонент - лише за добу зафіксовано 3943 ворожих ударних безпілотники.

Авіаудари агресор завдавав по таких населених пунктах:

Грем’яч - Чернігівська область;

Вовчанські Хутори, Артільне, Зибине - Харківська область;

Попів Яр - Донецька область;

Малинівка, Новоандріївка, Кам’янське, Новоолександрівка, Новопавлівка, Степногірськ - Запорізька область;

Одрадокам’янка - Херсонська область.

У відповідь українська авіація, ракетні війська та артилерія успішно вразили щонайменше вісім районів зосередження живої сили, озброєння та техніки противника.

Крім того, знищено чотири артилерійських системи, два пункти управління безпілотними літальними апаратами, склад боєприпасів і одну радіолокаційну станцію російської армії.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські захисники відбили п’ять атак. Ворог завдав десять авіаційних ударів, використавши 16 керованих авіабомб, та здійснив 189 обстрілів, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім атак окупантів поблизу Вовчанська та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано п’ять атак. Ворог намагався просунутися в районах Степової Новоселівки, Кругляківки, Зеленого Гаю, у напрямках Піщаного та Курилівки.

На Лиманському напрямку ситуація лишається напруженою - за добу відбулося 18 атак. Російські війська намагалися прорвати оборону поблизу Колодязів, Торського, Нового Миру, Зеленої Долини, Шандриголового, Греківки та Дружелюбівки.

На Сіверському напрямку зафіксовано п’ять ворожих штурмів у районах Григорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку ворог атакував вісім разів, зокрема в районах Часового Яру, Ступочок та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку - 15 атак у районах Торецька, Неліпівки, Русиного Яру та Яблунівки.

Найбільша активність противника - на Покровському напрямку. Там українські воїни відбили 65 штурмів у районах населених пунктів Срібне, Богданівка, Новосергіївка, Єлизаветівка, Промінь, Малинівка, Мирне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Чугуєве, Сергіївка, Новомиколаївка, Котлярівка, Олексіївка, Дачне та в напрямках Муравки, Мирнограду, Полтавки й Володимирівки.

На Новопавлівському напрямку російські війська здійснили 14 атак поблизу населених пунктів Багатир, Зелене Поле, Веселе, Новосілка, Шевченко, Вільне Поле, а також у напрямках Новополя, Запоріжжя та Комара.

На Гуляйпільському напрямку окупанти за підтримки авіації провели одну атаку поблизу Малинівки - вона була відбита.

На Оріхівському напрямку українські військові зупинили наступ ворога в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку зафіксовано три атаки противника на позиції Сил оборони.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань з боку Росії не виявлено.