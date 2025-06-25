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ВСУ отбили более 150 штурмов россиян: самые "горячие" бои - на четырех направлениях

Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

На фронте с начала суток 25 июня произошло 151 боевое столкновение. Горячее всего было на Покровском, Лиманском, Торецком и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, российские оккупанты осуществили три ракетных удара и 64 авиационных. Враг применил девять ракет и сбросил 118 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, было осуществлено 6338 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов, в том числе 106 с применением реактивных систем залпового огня. Чрезвычайно активным был также дроновый компонент - только за сутки зафиксировано 3943 вражеских ударных беспилотника.

Авиаудары агрессор наносил по таким населенным пунктам:

  • Гремяч - Черниговская область;
  • Волчанские Хутора, Артельное, Зыбино - Харьковская область;
  • Попов Яр - Донецкая область;
  • Малиновка, Новоандреевка, Каменское, Новоалександровка, Новопавловка, Степногорск - Запорожская область;
  • Одрадокаменка - Херсонская область.

В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия успешно поразили по меньшей мере восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника.

Кроме того, уничтожено четыре артиллерийских системы, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, склад боеприпасов и одна радиолокационная станция российской армии.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили пять атак. Враг нанес десять авиационных ударов, использовав 16 управляемых авиабомб, и совершил 189 обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь атак оккупантов вблизи Волчанска и Каменки.

На Купянском направлении зафиксировано пять атак. Враг пытался продвинуться в районах Степной Новоселовки, Кругляковки, Зеленого Гая, в направлениях Песчаного и Куриловки.

На Лиманском направлении ситуация остается напряженной - за сутки произошло 18 атак. Российские войска пытались прорвать оборону вблизи Колодязов, Торского, Нового Мира, Зеленой Долины, Шандриголово, Грековки и Дружелюбовки.

На Северском направлении зафиксировано пять вражеских штурмов в районах Григорьевки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении враг атаковал восемь раз, в частности в районах Часового Яра, Ступочек и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении - 15 атак в районах Торецка, Нелиповки, Русиного Яра и Яблоновки.

Наибольшая активность противника - на Покровском направлении. Там украинские воины отбили 65 штурмов в районах населенных пунктов Серебряное, Богдановка, Новосергиевка, Елизаветовка, Проминь, Малиновка, Мирное, Миролюбовка, Лисовка, Удачное, Чугуево, Сергеевка, Новониколаевка, Котляровка, Алексеевка, Дачное и в направлениях Муравки, Мирнограда, Полтавки и Владимировки.

На Новопавловском направлении российские войска совершили 14 атак вблизи населенных пунктов Богатырь, Зеленое Поле, Веселое, Новоселка, Шевченко, Вольное Поле, а также в направлениях Новополя, Запорожья и Комара.

На Гуляйпольском направлении оккупанты при поддержке авиации провели одну атаку вблизи Малиновки - она была отбита.

На Ореховском направлении украинские военные остановили наступление врага в районе Каменского.

На Приднепровском направлении зафиксировано три атаки противника на позиции Сил обороны.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок со стороны России не обнаружено.

 

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более одного миллиона военных.

В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 950 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили один танк, 6 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем и другую технику врага.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия держит в Украине 695 тысяч своих солдат. Кроме того, на территории РФ напротив Харькова и Сум находится еще 52 тысячи военных.

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