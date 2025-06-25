Генштаб доповів про нові втрати РФ: "мінус" ще 950 росіян
Фото: ЗСУ знищили ще 950 російських окупантів (Getty Images)
Втрати РФ на війні проти України досягли вже 1014650 осіб. Українські воїни ліквідували за добу 950 росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 25 червня 2025 року досягли:
- особового складу - близько (+950) осіб;
- танків - 10967 (+1) од;
- бойових броньованих машин - 22885 (+6) од;
- артилерійських систем - 29569 (+58) од;
- РСЗВ - 1425 (+1) од;
- засоби ППО - 1188 од;
- літаків - 416 од;
- гелікоптерів - 337 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 42046 (+131);
- крилаті ракети - 3388;
- кораблі / катери - 28 од;
- підводні човни - 1 од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 53084 (+123) од;
- спеціальна техніка - 3920.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Росія тримає в Україні 695 тисяч своїх солдатів. Крім того, на території РФ навпроти Харкова та Сум перебуває ще 52 тисячі військових.
За словами головкома ЗСУ Сирського, завдяки Курській операції захисникам вдалося відтягнути до 70 тисяч російських військових, включно з північнокорейськими найманцями.
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