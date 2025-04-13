ЗСУ відбили на Покровському напрямку 24 атаки: Генштаб про ситуацію на фронті

Ворожі обстріли

Сьогодні від російських артилерійських та авіаційних обстрілів постраждали прикордонні райони нашої країни, зокрема населені пункти Ємадикине, Шалигіне, Мезенівка, Славгород, Лісне, Миропільське, Петрушівка Сумської області.

Ситуація на фронтах

На Покровському напрямку, з початку доби, окупанти здійснили вже 27 атак на позиції наших захисників в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Котлине, Новосергіївка, Богданівка та Андріївка. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, відбили 24 атаки, три боєзіткнення тривають дотепер. Авіація агресора завдала авіаударів КАБами по Новій Полтавці.

На Харківському напрямку ворог двічі намагався просунутись до позицій наших захисників в районах Вовчанська та Вовчанських Хуторів. Триває одне боєзіткнення.

Двічі противник атакував на Куп’янському напрямку, поблизу Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбивають три атаки в районах Сергіївки та Нового, ще чотири атаки вже відбито.

На даний час на Краматорському напрямку відбулося два ворожих штурми. Ворог атакував в районах Предтечиного.

На Торецькому напрямку російські окупанти провели вісім штурмів позицій наших захисників в районах Торецька, Озарянівки, Дружби та Леонідівки. П’ять боєзіткнень триває до цього часу.

На Новопавлівському напрямку загарбники п’ять разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу Костянтинополя, наші воїни вже відбили чотири атаки ворога, триває один бій.

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили чотири ворожі атаки в районах Новополя та Привільного, Вільного Поля та Шевченка, ще п’ять боєзіткнень тривають дотепер. Водночас ворог завдав авіаційних ударів по Новополю, Зеленому Полю, Шевченку, Червоному, Малинівці та Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку окупанти атакують в районах Степового, Щербаків та Малих Щербаків. На даний час дві атаки ворога відбито, ще одна - триває.

На Придніпровському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників.

На Сіверському напрямку ворог сьогодні активних наступальних дій не проводив.

В Курській області, за наявною на цей час інформацією, українські захисники відбили 13 атак загарбників, ще одне боєзіткнення триває. Крім того, ворог 31 раз завдавав авіаційних ударів, скинувши 48 керованих авіаційних бомб, та здійснив 319 артилерійських обстрілів, зокрема 14 - із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках на даний час суттєвих змін не відмічено.