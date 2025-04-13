ВСУ отбили на Покровском направлении 24 атаки: Генштаб о ситуации на фронте

Вражеские обстрелы

Сегодня от российских артиллерийских и авиационных обстрелов пострадали приграничные районы нашей страны, в частности населенные пункты Емадыкино, Шалыгино, Мезеновка, Славгород, Лесное, Миропольское, Петрушевка Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Покровском направлении, с начала суток, оккупанты совершили уже 27 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Водяное Второе, Елизаветовка, Котлино, Новосергиевка, Богдановка и Андреевка. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, отбили 24 атаки, три боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиация агрессора нанесла авиаудары КАБами по Новой Полтавке.

На Харьковском направлении враг дважды пытался продвинуться к позициям наших защитников в районах Волчанска и Волчанских Хуторов. Продолжается одно боестолкновение.

Дважды противник атаковал на Купянском направлении, вблизи Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении украинские подразделения отражают три атаки в районах Сергеевки и Нового, еще четыре атаки уже отбиты.

В настоящее время на Краматорском направлении произошло два вражеских штурма. Враг атаковал в районах Предтечино.

На Торецком направлении российские оккупанты провели восемь штурмов позиций наших защитников в районах Торецка, Озаряновки, Дружбы и Леонидовки. Пять боестолкновений продолжается до сих пор.

На Новопавловском направлении захватчики пять раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи Константинополя, наши воины уже отбили четыре атаки врага, продолжается один бой.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили четыре вражеские атаки в районах Новополя и Привольного, Свободного Поля и Шевченко, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор. В то же время враг нанес авиационные удары по Новополю, Зеленому Полю, Шевченко, Красному, Малиновке и Гуляйполю.

На Ореховском направлении оккупанты атакуют в районах Степного, Щербаков и Малых Щербаков. В настоящее время две атаки врага отбиты, еще одна - продолжается.

На Приднепровском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников.

На Северском направлении враг сегодня активных наступательных действий не проводил.

В Курской области, по имеющейся на данный момент информации, украинские защитники отбили 13 атак захватчиков, еще одно боестолкновение продолжается. Кроме того, враг 31 раз наносил авиационные удары, сбросив 48 управляемых авиационных бомб, и совершил 319 артиллерийских обстрелов, в том числе 14 - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях в настоящее время существенных изменений не отмечено.