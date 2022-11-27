ЗСУ відбили п'ять атак росіян на Донбасі, - Генштаб

Українські військові відбили п’ять атак росіян на Донбасі, а окупанти тим часом готуються до нової хвилі прихованої мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Генеральний штаб ЗСУ.
Росіяни продовжують перегрупування військ з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Марї’нка, Верхньокам’янське та Спірне Донецької області.
Росіяни завдали 2 ракетних удари по цивільних об’єктах Дніпра та здійснили 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільних об’єктах, зокрема, Херсона.
Підтверджено вогневе ураження 25 листопада районів зосередження живої сили росіян в районах населених пунктів Мелітополь, Пологи та Михайлівка Запорізької області. Втрати окупантів склали понад 100 осіб пораненими, знищено близько 10 одиниць військової техніки різних типів та 2 склади боєприпасів.
Українські ракетники та артилеристи за минулу добу уразили 2 пункти управління, 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, а також один інший важливий об’єкт.
Крім того, за наявною інформацією, в Російській Федерації та на тимчасово окупованих територіях України тривають підготовчі заходи щодо проведення з 10 грудня чергової хвилі прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ.
Нагадаємо, що росіяни намагаються утримати контрнаступ ЗСУ на заході Луганської області, а також підтягують артилерію та ракети ближче до Херсона, скоріш за все, плануючи посилити обстріли регіона.
Також повідомлялось, що військові операції вздовж лінії фронту в Україні останніми днями сповільнилися через погіршення погодних умов. Проте аналітики прогнозують, що найближчими тижнями їх темп набере обертів.
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