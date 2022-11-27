ВСУ отразили пять атак россиян на Донбассе, - Генштаб

Украинские военные отразили пять атак россиян на Донбассе, а оккупанты тем временем готовятся к новой волне скрытой мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Генеральный штаб ВСУ.
Россияне продолжают перегруппировку войск с целью усиления частей и подразделений на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Маринка, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.
Россияне нанесли 2 ракетных удара по гражданским объектам Днепра и совершили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданским объектам, в частности Херсона.
Подтверждено огневое поражение 25 ноября районов сосредоточения живой силы россиян в районах населённых пунктов Мелитополь, Пологи и Михайловка Запорожской области. Потери оккупантов составили более 100 человек ранеными, уничтожено около 10 единиц военной техники разных типов и 2 склада боеприпасов.
Украинские ракетчики и артиллеристы за минувшие сутки поразили два пункта управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, а также один другой важный объект.
Кроме того, по имеющейся информации, в Российской Федерации и на временно оккупированных территориях Украины продолжаются подготовительные мероприятия по проведению с 10 декабря очередной волны скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск.
Напомним, что россияне пытаются удержать контрнаступление ВСУ на западе Луганской области, а также подтягивают артиллерию и ракеты ближе к Херсону, скорее всего, планируя усилить обстрелы региона.
Также сообщалось, что военные операции вдоль линии фронта в Украине в последние дни замедлились из-за ухудшения погодных условий. Однако аналитики прогнозируют, что в ближайшие недели их темп наберет обороты.
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