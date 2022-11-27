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Темп військових операцій в Україні прискориться найближчими тижнями: в ISW назвали причину

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Донбас, Неділя 27 листопада 2022 03:16
Темп військових операцій в Україні прискориться найближчими тижнями: в ISW назвали причину Фото: темп військових операцій в Україні прискориться найближчими тижнями (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Військові операції вздовж лінії фронту в Україні останніми днями сповільнилися через погіршення погодних умов. Проте аналітики прогнозують, що найближчими тижнями їх темп набере обертів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Повідомлення з важливих прифронтових районів на сході та півдні України, включаючи Сватове, Бахмут і Вугледар, вказують на те, що операції з обох сторін нині утруднені через зливу і, як наслідок, сильний бруд, пишуть експерти.

"Прогнозується, що протягом наступного тижня температура по всій Україні знизиться, що, ймовірно, призведе до замерзання землі та прискорення темпів бойових дій, оскільки обидві сторони підвищать мобільність", - зазначають аналітики.

Температура в районах на північному сході України, наприклад, вздовж лінії Сватове-Кремінна, з 28 листопада по 4 грудня впаде майже до нуля або нижче від денного максимуму.

Ймовірно, землі знадобиться кілька днів при стабільних негативних температурах, щоб затвердіти. Це означає, що наземні умови, швидше за все, дозволять збільшити темпи операцій по всій Україні протягом вихідних 3-4 грудня та наступного тижня.

"Неясно, чи планує якась зі сторін поновлення великих наступальних або контрнаступальних операцій у цей час", - резюмують аналітику.

Ключові висновки ISW

  • Російська влада продовжує спроби депортувати українських дітей до Росії.
  • Російські офіційні особи можуть намагатися протидіяти зростанню впливу фінансиста "ПВК Вагнера" Євгена Пригожина шляхом просування інших паралельних російських військових структур.
  • Російські сили, ймовірно, використовують інертні ракети Х-55, призначені виключно для перенесення ядерних боєголовок, у своїй кампанії проти української інфраструктури, що наголошує на виснаженні високоточної зброї у збройних сил РФ.
  • Російські війська продовжили оборонні дії проти контрнаступних операцій українських військ на лінії Сватове-Кремінна.
  • Російські війська продовжили наступальні дії на напрямках Бахмут та Авдіївка.
  • Російські війська продовжили будівництво укріплень на сході Херсонської області.
  • Російські тактичні, логістичні та технічні невдачі продовжують знижувати бойовий дух російських військ та спонукають шукати "цапів-відбувайлів".

Нагадаємо, що Збройні сили України продовжують знищувати армію російських загарбників. На Луганщині окупанти зазнають великих втрат, а на Донеччині українські захисники відбили 8 атак.

Раніше повідомлялося, що росіяни намагаються оточити Бахмут і продовжують обстріл по всій лінії фронту. ЗСУ б'ють їм по тилах і відбивають атаки супротивника.

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