ЗСУ відбили наступ та знищили п’ять бронемашин окупантів біля Вовчанська

Українські бійці дали відсіч російським окупантам в районі Вовчанська. Вони відбили черговий наступ ворога, знищивши техніку і солдатів РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
За даними ОСУВ, біля Вовчанська свою майстерність продемонстрували пілоти розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) "Sky riders". Спільно з іншими підрозділами вони успішно зупинили штурм окупантів.
"У результаті бойової роботи було знищено: МТ-ЛБ - 5 одиниць та 11 окупантів - 200", - зазначили в угрупованні військ "Хортиця".
Як українські пілоти дронів полюють на ворога, показали на відео 113 окрема бригада Сил Територіальної оборони.
МТ-ЛБ - це багатоцільовий легкий гусеничний броньований тягач, який був створений і прийнятий на озброєння радянською армією у 1964 році. Машина випускалась на Харківському тракторному заводі та інших радянських підприємствах у всьому Союзі.
Створений для перевезення людей і вантажів по дорогам, пересіченій місцевості та в умовах складної прохідності. Він може виконувати завдання артилерійського тягача для причіпних гармат та перевозити боєкомплект до них.
МТ-ЛБ, також відома в народі як “Мотолига”, стала чи не найпопулярнішою платформою для встановлення різного роду озброєнь та систем.
Українські бійці також зірвали спробу росіян закріпитися у Торецьку. Захисники з кількох підрозділів зупинили ворога на околицях міста. Мала група російських піхотинців відправилася на штурм, а натомість була знищена ЗСУ.
Також українські бійці спалили майстерню і знищили танки РФ на Торецькому напрямку.
Окрім того, Повітряні сили ЗСУ 21 березня вдарили по місцю розміщення російських окупантів у Торецьку Донецької області. Ліквідовано десантно-штурмові групи та операторів БПЛА ворога.
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