ЗСУ відбили наступ та знищили п’ять бронемашин окупантів біля Вовчанська

За даними ОСУВ, біля Вовчанська свою майстерність продемонстрували пілоти розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) "Sky riders". Спільно з іншими підрозділами вони успішно зупинили штурм окупантів.

"У результаті бойової роботи було знищено: МТ-ЛБ - 5 одиниць та 11 окупантів - 200", - зазначили в угрупованні військ "Хортиця".

Як українські пілоти дронів полюють на ворога, показали на відео 113 окрема бригада Сил Територіальної оборони.

Що відомо про МТ-ЛБ, які знищили ЗСУ

МТ-ЛБ - це багатоцільовий легкий гусеничний броньований тягач, який був створений і прийнятий на озброєння радянською армією у 1964 році. Машина випускалась на Харківському тракторному заводі та інших радянських підприємствах у всьому Союзі.

Створений для перевезення людей і вантажів по дорогам, пересіченій місцевості та в умовах складної прохідності. Він може виконувати завдання артилерійського тягача для причіпних гармат та перевозити боєкомплект до них.

МТ-ЛБ, також відома в народі як “Мотолига”, стала чи не найпопулярнішою платформою для встановлення різного роду озброєнь та систем.

Успіхи українських військових

Українські бійці також зірвали спробу росіян закріпитися у Торецьку. Захисники з кількох підрозділів зупинили ворога на околицях міста. Мала група російських піхотинців відправилася на штурм, а натомість була знищена ЗСУ.