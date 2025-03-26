ВСУ отбили наступление и уничтожили пять бронемашин оккупантов возле Волчанска

По данным ОСГВ, возле Волчанска свое мастерство продемонстрировали пилоты разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "Sky riders". Совместно с другими подразделениями они успешно остановили штурм оккупантов.

"В результате боевой работы было уничтожено: МТ-ЛБ - 5 единиц и 11 оккупантов - 200", - отметили в группировке войск "Хортица".

Как украинские пилоты дронов охотятся на врага, показали на видео 113 отдельная бригада Сил Территориальной обороны.

Что известно о МТ-ЛБ, которые уничтожили ВСУ

МТ-ЛБ - это многоцелевой легкий гусеничный бронированный тягач, который был создан и принят на вооружение советской армией в 1964 году. Машина выпускалась на Харьковском тракторном заводе и других советских предприятиях по всему Союзу.

Создан для перевозки людей и грузов по дорогам, пересеченной местности и в условиях сложной проходимости. Он может выполнять задачи артиллерийского тягача для прицепных орудий и перевозить боекомплект к ним.

МТ-ЛБ, также известная в народе как "Мотолига", стала едва ли не самой популярной платформой для установки разного рода вооружений и систем.

Успехи украинских военных

Украинские бойцы также сорвали попытку россиян закрепиться в Торецке. Защитники из нескольких подразделений остановили врага на окраинах города. Малая группа российских пехотинцев отправилась на штурм, а взамен была уничтожена ВСУ.