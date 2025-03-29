ЗСУ відбили наступ та ліквідували десятки окупантів на Покровському напрямку

ЗСУ відбили ворожий наступ на Покровському напрямку, завдавши значних втрат окупантам. Ліквідовано десятки солдатів, а також знищено техніку та ворожі дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
Захисники України на Східному фронті продовжують боротьбу з окупантами. Цього разу на Покровському напрямку воїни, зокрема підрозділ "Чорні Запорожці", успішно відбили ворожий штурм.
Ворог вирішив атакувати позиції українських військ значною кількістю піхоти, однак його плани зазнали пораски.
Втрати ворога значні:
В боротьбі з окупантами надали допомогу 59-а окрема штурмова бригада імені Якова Гандзюка, 35-а окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського та 414-а окрема бригада ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра".
Нагадаємо, останні місяці окупанти намагаються прорвати оборону на Покровському напрямку. Ця ділянка є однією з найважчих відрізків фронту.
Як розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, росіяни намагаються обійти Покровськ з півдня. Тактика ворога полягає у тому, щоб відрізати українських військових від постачання.
Також росіяни продовжують здійснювати спроби підійти до траси на Дніпро.
Водночас останнім часом темпи просування російських окупантів на Покровському напрямку знизилися. Однією з причин є ефективна оборонна діяльність українських військ на цій ділянці фронту.
За словами співзасновника та аналітика платформи Deep State Романа Погорілого, ситуація в районі Покровська останнім часом змінилась на краще. Її вдалось стабілізувати, а українські військові покращують свої позиції.
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