ЗСУ відбили наступ росіян на півдні Часового Яру

За даними військових, на Краматорському та Торецькому напрямках противник за підтримки артилерії та дронів проводив штурмові дії позицій ЗСУ в районі Диліївки, в Часовому Яру та Торецьку.

Південніше Часового Яру ворог намагався розвинути наступ із застосуванням бронетехніки. По колоні, яка була виявлена завчасно, було нанесено ураження. В результаті - знищені танк та ББМ противника, ще дві ББМ пошкоджені. Наразі триває виявлення та знищення залишків ворожого десанту.

Ситуація на інших напрямках

Протягом минулої доби на Харківському напрямку російські окупанти атакували позиції Сил оборони у Вовчанську: успіху не мав. Під час відбиття атаки знищено сім загарбників.

На Куп’янському напрямку противник проводив штурмові дії неподалік Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового. В районі Зеленого Гаю знищено дві баггі разом з окупантами, які намагалися прорватися до наших позицій.

Інтенсивні бойові дії відбувались на Лиманському напрямку. В районах Копанок, Греківки, Зеленої Долини, Новолюбівки, Ямполівки, Тернів та Колодязів ворожі штурмові групи безуспішно штурмували укріплення наших військ. Погіршення тактичного положення не допущено.

На Сіверському напрямку українські воїни успішно відбивали атаки окупантів північно-східніше Білогорівки.

На Покровському напрямку окупанти намагалися прорвати наші оборонні порядки в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Надіївка, Успенівка, Дачне, Андріївка та Єлизаветівка. В районі Котлиного для доставки особового складу на передові позиції, ворог намагався застосувати БТР та два автомобілі, які були завчасно виявлені та знищені нашою артилерією.

На Новопавлівському напрямку штурмові групи противника атакували в районі Розливу та Зеленівки. Неподалік Нового Комара ворог для доставки штурмових груп застосовував мототехніку, яку була уражена вогнем артилерії. Окупанти відмовилися від подальших наступальних дій. Сили оборони продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили противника.