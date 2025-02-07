Росіяни втратили за добу понад 1300 солдатів: Генштаб оновив дані
За добу з 6 на 7 лютого російські війська втратили на війні проти України 1340 солдатів. Також ЗСУ знизили 32 артилерійські системи, 116 БпЛА та 96 одиниць автотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 846 650 (+1340) осіб ліквідовано;
- танків - 9975 (+10) од.;
- бойових броньованих машин - 20 755 (+18) од.;
- артилерійських систем - 22 785 (+32) од.;
- РСЗВ - 1271 од.;
- засоби ППО - 1056 (+1) од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24 301 (+116) од.;
- крилатих ракет - 3054 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 36 307 (+96) од.;
- спеціальної техніки - 3738 (+1) од.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, що станом вечір 6 лютого на фронті відбулося 89 зіткнень. Найгарячішою залишалася ситуація на Покровському напрямку.
Всього за добу російські загарбники завдали 3 ракетних та 65 авіаційних ударів, застосувавши 4 ракети та 65 КАБів. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 105 дронів-камікадзе та здійснили понад 4 тисяч обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.
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