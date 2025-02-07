Росіяни втратили за добу понад 1300 солдатів: Генштаб оновив дані

За добу з 6 на 7 лютого російські війська втратили на війні проти України 1340 солдатів. Також ЗСУ знизили 32 артилерійські системи, 116 БпЛА та 96 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом вечір 6 лютого на фронті відбулося 89 зіткнень. Найгарячішою залишалася ситуація на Покровському напрямку.

Всього за добу російські загарбники завдали 3 ракетних та 65 авіаційних ударів, застосувавши 4 ракети та 65 КАБів. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 105 дронів-камікадзе та здійснили понад 4 тисяч обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

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