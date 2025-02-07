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Росіяни втратили за добу понад 1300 солдатів: Генштаб оновив дані

П'ятниця 07 лютого 2025 08:10
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Росіяни втратили за добу понад 1300 солдатів: Генштаб оновив дані Фото: українські військові продовжують нищити окупантів (Gatty Images)
Автор: Михайло Шилін

За добу з 6 на 7 лютого російські війська втратили на війні проти України 1340 солдатів. Також ЗСУ знизили 32 артилерійські системи, 116 БпЛА та 96 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 846 650 (+1340) осіб ліквідовано;
  • танків - 9975 (+10) од.;
  • бойових броньованих машин - 20 755 (+18) од.;
  • артилерійських систем - 22 785 (+32) од.;
  • РСЗВ - 1271 од.;
  • засоби ППО - 1056 (+1) од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24 301 (+116) од.;
  • крилатих ракет - 3054 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 36 307 (+96) од.;
  • спеціальної техніки - 3738 (+1) од.

Росіяни втратили за добу понад 1300 солдатів: Генштаб оновив дані

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом вечір 6 лютого на фронті відбулося 89 зіткнень. Найгарячішою залишалася ситуація на Покровському напрямку.

Всього за добу російські загарбники завдали 3 ракетних та 65 авіаційних ударів, застосувавши 4 ракети та 65 КАБів. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 105 дронів-камікадзе та здійснили понад 4 тисяч обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

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Росіяни втратили за добу понад 1300 солдатів: Генштаб оновив дані
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