ВСУ отбили наступление россиян на юге Часового Яра

Российская армия активизировала свое наступление на Краматорском и Торецком направлениях. В частности, оккупанты штурмовали Часов Яр и Торецк.
Об этом сообщает РБК-УКраина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".
По данным военных, на Краматорском и Торецком направлениях противник при поддержке артиллерии и дронов проводил штурмовые действия позиций ВСУ в районе Дилиевки, в Часовом Яру и Торецке.
Южнее Часового Яра враг пытался развить наступление с применением бронетехники. По колонне, которая была обнаружена заблаговременно, было нанесено поражение. В результате - уничтожены танк и ББМ противника, еще две ББМ повреждены. Сейчас продолжается выявление и уничтожение остатков вражеского десанта.
За прошедшие сутки на Харьковском направлении российские оккупанты атаковали позиции Сил обороны в Волчанске: успеха не имел. Во время отражения атаки уничтожено семь захватчиков.
На Купянском направлении противник проводил штурмовые действия неподалеку Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово. В районе Зеленого Гая уничтожены две багги вместе с оккупантами, которые пытались прорваться к нашим позициям.
Интенсивные боевые действия происходили на Лиманском направлении. В районах Копанок, Грековки, Зеленой Долины, Новолюбовки, Ямполовки, Тернов и Колодязов вражеские штурмовые группы безуспешно штурмовали укрепления наших войск. Ухудшение тактического положения не допущено.
На Северском направлении украинские воины успешно отражали атаки оккупантов северо-восточнее Белогоровки.
На Покровском направлении оккупанты пытались прорвать наши оборонительные порядки в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Надиевка, Успеновка, Дачное, Андреевка и Елизаветовка. В районе Котлиного для доставки личного состава на передовые позиции, враг пытался применить БТР и два автомобиля, которые были заблаговременно обнаружены и уничтожены нашей артиллерией.
На Новопавловском направлении штурмовые группы противника атаковали в районе Разлива и Зеленовки. Неподалеку Нового Комара враг для доставки штурмовых групп применял мототехнику, которая была поражена огнем артиллерии. Оккупанты отказались от дальнейших наступательных действий. Силы обороны продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы противника.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 846 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери врага составили 1340 единиц.
Также, по данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронте состоялось 101 боевое столкновение. Больше всего враг давил на Лиманском и Покровском направлениях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.