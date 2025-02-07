ВСУ отбили наступление россиян на юге Часового Яра

По данным военных, на Краматорском и Торецком направлениях противник при поддержке артиллерии и дронов проводил штурмовые действия позиций ВСУ в районе Дилиевки, в Часовом Яру и Торецке.

Южнее Часового Яра враг пытался развить наступление с применением бронетехники. По колонне, которая была обнаружена заблаговременно, было нанесено поражение. В результате - уничтожены танк и ББМ противника, еще две ББМ повреждены. Сейчас продолжается выявление и уничтожение остатков вражеского десанта.

Ситуация на других направлениях

За прошедшие сутки на Харьковском направлении российские оккупанты атаковали позиции Сил обороны в Волчанске: успеха не имел. Во время отражения атаки уничтожено семь захватчиков.

На Купянском направлении противник проводил штурмовые действия неподалеку Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово. В районе Зеленого Гая уничтожены две багги вместе с оккупантами, которые пытались прорваться к нашим позициям.

Интенсивные боевые действия происходили на Лиманском направлении. В районах Копанок, Грековки, Зеленой Долины, Новолюбовки, Ямполовки, Тернов и Колодязов вражеские штурмовые группы безуспешно штурмовали укрепления наших войск. Ухудшение тактического положения не допущено.

На Северском направлении украинские воины успешно отражали атаки оккупантов северо-восточнее Белогоровки.

На Покровском направлении оккупанты пытались прорвать наши оборонительные порядки в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Надиевка, Успеновка, Дачное, Андреевка и Елизаветовка. В районе Котлиного для доставки личного состава на передовые позиции, враг пытался применить БТР и два автомобиля, которые были заблаговременно обнаружены и уничтожены нашей артиллерией.

На Новопавловском направлении штурмовые группы противника атаковали в районе Разлива и Зеленовки. Неподалеку Нового Комара враг для доставки штурмовых групп применял мототехнику, которая была поражена огнем артиллерии. Оккупанты отказались от дальнейших наступательных действий. Силы обороны продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы противника.