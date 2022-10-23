ЗСУ відбили наступ окупантів у районах 8 населених пунктів, - Генштаб

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 22 жовтня успішно зупинили атаки ворога у Луганській та Донецькій областях.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.
На інших напрямках ворог здійснював обстріли:
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Іванград, Мар’їнка, Соледар, Озарянівка, Одрадівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині.
За уточненою інформацією, підтверджено знищення особового складу та техніки противника за попередні дні: у Новій Каховці Херсонської області, в результаті ураження місця дислокації загарбників, знищено 6 одиниць озброєння та військової техніки та до 150 військовослужбовців поранено; у Запорізькій області знищено 5 одиниць озброєння та військової техніки та близько 100 військовослужбовців поранено. Дані щодо загиблих загарбників уточнюється.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох позицій зенітних ракетних комплексів ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили один гелікоптер Ка-52 та 3 БпЛА “Орлан”.
Військовослужбовці ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили три пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та п’ять інших важливих об’єктів ворога, включаючи одну радіолокаційну станцію.
Нагадаємо, у Чорному морі нині перебуває 2 російських судна-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 16 крилатими ракетами.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.