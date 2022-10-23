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Не час втрачати пильність. Скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі

Новость на русском →
Неділя 23 жовтня 2022 04:31
Не час втрачати пильність. Скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі Фото: Росія тримає у Чорному морі 16 крилатих ракет "Калібр" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

У штормовому Чорному морі нині перебуває 2 російських судна-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 16 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Шість кораблів ворожого флоту продовжують маневри вздовж узбережжя Криму. На чергуванні 2 ВДК і 2 судна із 16 ракетами "Калібр" напоготові, - зазначили українські військові.

В ОК "Південь" наголосили, що, незважаючи на зменшення ракетоносіїв, не час втрачати пильність. Адже цілком імовірними є:

  • застосування ворожої авіації для пуску ракет;
  • масовані удари дронів-камікадзе, зокрема по критичній інфраструктурі.

"Штормове море може приносити міни, тож будьте обережні, дотримуйтесь обмежень воєнного стану щодо відвідування узбережжя, не нехтуйте власною безпекою. За сигналами повітряних тривог дійте чітко і злагоджено", - додали наші воїни.

Нагадаємо, 22 жовтря ЗСУ знищили 4 ворожі склади на півдні.

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