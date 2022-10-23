ВСУ отразили наступление оккупантов в районах 8 населенных пунктов, - Генштаб

Украинские военные продолжают уничтожать российских окупантов. Наши воины 22 октября успешно остановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Иванград, Марьинка, Соледар, Озаряновка, Одрадовка Донецкой области и Белогоровка в Луганской области.
По уточненной информации, подтверждено уничтожение личного состава и техники противника за предыдущие дни: в Новой Каховке Херсонской области в результате поражения места дислокации захватчиков уничтожено 6 единиц вооружения и военной техники и до 150 военнослужащих ранены; в Запорожской области уничтожены 5 единиц вооружения и военной техники и около 100 военнослужащих ранены. Данные о погибших захватчиках уточняются.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение 15-ти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух позиций зенитных ракетных комплексов врага. Подразделения противовоздушной обороны сбили один вертолет Ка-52 и 3 БпЛА "Орлан".
Военнослужащие ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили три пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и пять других важных объектов врага, включая одну радиолокационную станцию.
Напомним, в Черном море сейчас находится 2 российских судна-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 16 крылатыми ракетами.
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