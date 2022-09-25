ЗСУ відбили наступ росіян у районах 6 населених пунктів, - Генштаб

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів на усіх напрямках уздовж лінії фрону. Наші воїни відбили атаки ворога у районах 6 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник продовжує обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку - в районах населених пунктів Гута-Студенецька Чернігівської області та Бачівськ Сумської області;

на Слобожанському напрямку - в районах населених пунктів Стрілеча, Гур’їв Козачок, Дворічне, Куп’янськ та Кучерівка;

на Краматорському напрямку - Слов’янськ, Коровій Яр, Богородичне, Ярова та Озерне;

на Бахмутському напрямку - Соледар, Бахмут, Бахмутське, Опитне, Яковлівка, Неліповка, Юр’ївка, Білогорівка, Роздолівка;

на Авдіївському напрямку - Авдіївка, Водяне, Мар’їнка та Парасковіївка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках під обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії потрапили понад 20 населених пунктів. Зокрема, Микільське, Вугледар, Курдюмівка, Пречистівка, Шевченко, Білогір’я, Темирівка, Времівка та Ольгівське.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 30 вильотів БпЛА.

За добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка та Первомайське.

Авіація Сил оборони завдала 26 ударів - підтверджено ураження 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 6 позицій зенітних ракетних комплексів.

Ракетні війська й артилерія уразили, зокрема, 5 пунктів управління, 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, 3 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 системи ракетних військ і артилерії, серед них "Ураган", та 2 склади з боєприпасами. Втрати ворога уточнюються.