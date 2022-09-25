Ракетна небезпека зросла. Росія тримає у Чорному морі десятки "Калібрів"

Російські окупанти вивели три надводні та один підводний носій "Калібрів" у Чорне море. Небезпека ракетних ударів по українських містах зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

"На бойовому чергуванні вздовж кримського узбережжя перебуває 3 надводних і 1 підводний носії високоточної зброї сумарним залпом 28 крилатих ракет "Калібр", - зазначили військові.

Решта угруповання ворожого флоту в кількості 12 кораблів, як і раніше маневрує у безпечному районі, без спроб наближення до підконтрольної Україні території.

В ОК "Південь" підкреслили, що загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної ворожої зброї, залишаються актуальними.

"Не нехтуйте власною безпекою, будьте пильними і свідомими. За алгоритмом дій при сигналах повітряних тривог дійте чітко й оперативно", - додали наші воїни.