Ракетна небезпека зросла. Росія тримає у Чорному морі десятки "Калібрів"
Російські окупанти вивели три надводні та один підводний носій "Калібрів" у Чорне море. Небезпека ракетних ударів по українських містах зросла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
"На бойовому чергуванні вздовж кримського узбережжя перебуває 3 надводних і 1 підводний носії високоточної зброї сумарним залпом 28 крилатих ракет "Калібр", - зазначили військові.
Решта угруповання ворожого флоту в кількості 12 кораблів, як і раніше маневрує у безпечному районі, без спроб наближення до підконтрольної Україні території.
В ОК "Південь" підкреслили, що загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної ворожої зброї, залишаються актуальними.
"Не нехтуйте власною безпекою, будьте пильними і свідомими. За алгоритмом дій при сигналах повітряних тривог дійте чітко й оперативно", - додали наші воїни.
Нагадаємо, українська авіація та артилерія 24 вересня потужно атакувала російських окупантів на південнобузькому напрямку. ЗСУ знищили десятки живої одиниць сили та техніки противника.
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