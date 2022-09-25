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ВСУ отразили наступление россиян в районах 6 населенных пунктов, - Генштаб

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Воскресенье 25 сентября 2022 07:15
ВСУ отразили наступление россиян в районах 6 населенных пунктов, - Генштаб Фото: ВСУ отразили наступление россиян в районах 6 населенных пунктов (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов по всем направлениям вдоль линии фрона. Наши воины отразили атаки врага в районах 6 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник продолжает обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии, а именно:

на Северском направлении - в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая Черниговской области и Бачевск Сумской области;

на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Стрелка, Гурьев Казачок, Двуречное, Купянск и Кучеровка;

на Краматорском направлении - Славянск, Коровой Яр, Богородичное, Яровое и Озерное;

на Бахмутском направлении - Соледар, Бахмут, Бахмутское, Опросное, Яковлевка, Нелиповка, Юрьевка, Белогоровка, Раздолевка;

на Авдеевском направлении - Авдеевка, Водяное, Марьинка и Парасковеевка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях под обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии попали более 20 населенных пунктов. В частности, Никольское, Угледар, Курдюмовка, Пречистовка, Шевченко, Белогорье, Темировка, Времевка и Ольговское.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 30 вылетов БпЛА.

За сутки подразделения Сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, Выимка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка и Первомайское.

Авиация Сил обороны нанесла 26 ударов - подтверждено поражение 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 6 позиций зенитных ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия поразили, в частности, 5 пунктов управления, 13 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 3 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 системы ракетных войск и артиллерии, среди них "Ураган", и 2 склада с боеприпасами. Потери врага уточняются.

Напомним, российские оккупанты вывели три надводных и один подводный носитель "Калибров" в Черное море. Противник может атаковать Украину 28 крылатыми ракетами.

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