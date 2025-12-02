ЗСУ відбили майже 200 атак ворога: Генштаб надав вечірню статистику на 2 грудня

Ситуація на лінії фронту надвечір 2 грудня залишається напруженою: російські підрозділи продовжують посилювати тиск на кількох напрямках, активно застосовуючи авіацію та безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Протягом доби відбулося 191 бойове зіткнення. Російські сили завдали одного ракетного удару та 39 авіаційних, застосувавши одну ракету та 113 керованих авіабомб.

Також було залучено 2052 дрони-камікадзе та здійснено 2634 обстріли по позиціях українських військ і цивільній інфраструктурі.

Північно-Слобожанський і Курський напрямки

Українські підрозділи зупинили сім атак противника. За день зафіксовано 135 обстрілів, серед них один із використанням реактивної системи залпового вогню.

Південно-Слобожанський напрямок

Захисники України відбили 13 атак у районах Прилипки, Стариці, Синельникового, Вовчанська, а також у бік Колодязного та Ізбицького. Ще два зіткнення тривають.

Куп'янський і Лиманський напрямки

На Куп'янському напрямку відбито 12 атак у районах Сеньківки, Петропавлівки, Піщаного і Нової Кругляківки, тривають чотири бої. По Куп'янську завдано авіаудару.

На Лиманському напрямку окупанти 30 разів намагалися штурмувати позиції Сил оборони поблизу Нововодяного, Новоєгорівки, Греківки, Шандриголового та інших населених пунктів. Тривають два бойові зіткнення.

Слов'янський, Краматорський та Костянтинівський напрямки

На Слов'янському напрямку відбито 11 атак. На Краматорському боїв не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку росіяни 27 разів намагалися прорвати оборону, зосередивши зусилля біля Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки та Русин Яру.

Покровський напрямок

За добу зафіксовано 48 атак у районах Володимирівки, Маяка, Родинського, Красного Лиману, Покровська та інших населених пунктів.

Українські військові ліквідували 130 окупантів, зокрема 90 безповоротно, знищили 19 безпілотників, п'ять автівок, танк і бойову машину, пошкодили ще одну одиницю техніки та вразили п'ять укриттів противника.

Південні напрямки

На Олександрівському напрямку зафіксовано 18 атак, на Гуляйпільському - п'ять.

На Оріхівському напрямку наступальних дій противника немає.

На Придніпровському напрямку відбито одну спробу просування в районі Антонівського мосту.