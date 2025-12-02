ua en ru
ВСУ отбили почти 200 атак врага: Генштаб предоставил вечернюю статистику на 2 декабря

Украина, Вторник 02 декабря 2025 23:33
ВСУ отбили почти 200 атак врага: Генштаб предоставил вечернюю статистику на 2 декабря
Автор: Никончук Анастасия

Ситуация на линии фронта к вечеру 2 декабря остается напряженной: российские подразделения продолжают усиливать давление на нескольких направлениях, активно применяя авиацию и беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

В течение суток произошло 191 боевое столкновение. Российские силы нанесли один ракетный удар и 39 авиационных, применив одну ракету и 113 управляемых авиабомб.

Также были задействованы 2052 дрона-камикадзе и осуществлено 2634 обстрела по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре.

Северо-Слобожанское и Курское направления

Украинские подразделения остановили семь атак противника. За день зафиксировано 135 обстрелов, среди них один с использованием реактивной системы залпового огня.

Южно-Слобожанское направление

Защитники Украины отбили 13 атак в районах Прилипки, Старицы, Синельниково, Волчанска, а также в сторону Колодезного и Избицкого. Еще два столкновения продолжаются.

Купянское и Лиманское направления

На Купянском направлении отражено 12 атак в районах Сеньковки, Петропавловки, Песчаного и Новой Кругляковки, продолжаются четыре боя. По Купянску нанесен авиаудар.

На Лиманском направлении оккупанты 30 раз пытались штурмовать позиции Сил обороны вблизи Нововодяного, Новоегоровки, Грековки, Шандриголово и других населенных пунктов. Продолжаются два боестолкновения.

Славянское, Краматорское и Константиновское направления

На Славянском направлении отражено 11 атак. На Краматорском боев не зафиксировано.

На Константиновском направлении россияне 27 раз пытались прорвать оборону, сосредоточив усилия у Александро-Шультино, Плещеевки, Щербиновки, Яблоновки и Русин Яра.

Покровское направление

За сутки зафиксировано 48 атак в районах Владимировки, Маяка, Родинского, Красного Лимана, Покровска и других населенных пунктов.

Украинские военные ликвидировали 130 оккупантов, в том числе 90 безвозвратно, уничтожили 19 беспилотников, пять автомобилей, танк и боевую машину, повредили еще одну единицу техники и поразили пять укрытий противника.

Южные направления

На Александровском направлении зафиксировано 18 атак, на Гуляйпольском — пять.

На Ореховском направлении наступательных действий противника нет.
На Приднепровском направлении отражена одна попытка продвижения в районе Антоновского моста.

Напоминаем, что российские войска продолжают наносить по Украине прицельные удары, концентрируясь на ключевых энергетических и оборонных объектах, при этом подконтрольные Кремлю медиа сообщают, что Валерий Герасимов представил Владимиру Путину доклад о выполнении так называемого "плана Генштаба", предусматривающего серию масштабных "ответных" атак по заранее определенным целям.

Отметим, что администрация в Вашингтоне активизирует новый дипломатический формат, привлекая к нему представителей, которые ранее не были задействованы в международных переговорах, стремясь ускорить продвижение этого направления.

