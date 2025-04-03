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ЗСУ відбили масовану атаку РФ в Донецькій області: у ворога великі втрати (відео)

Ілюстративне фото: українські захисники зупинили штурм росіян у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники зупинили масовану атаку росіян у районі села Андріївка Донецької області. Ворог втратив десятки солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу тактичної групи "Вугледар".

У тактичній групі наголосили, що щодня в її зоні відповідальності російські окупанти здійснюють від 25 до 30 атак. Ворог переважно використовує для цього піхоту.
 

Але сьогодні, 3 квітня, окупанти здійснили спробу масованої атаки з використанням великої кількості важкої техніки та особового складу. 19 бойових броньованих машин зі штурмовиками намагалися прорватися на ту частину села Андріївка, яку контролюють українські воїни.

Фото: Андріївка на карті (натисніть, щоб збільшити)

На підступах до села штурмову групу росіян уже виявила аеророзвідка. Артилерія знищила головну машину, що паралізувало просування колони. Рятуючись від атак ЗСУ, росіяни втекли на сусіднє поле.

"Реактивні системи залпового вогню, арта, FPV-дрони та бомбери наполегливо та цілеспрямовано знищували техніку та особовий склад противника. Як наслідок, українськими військовослужбовцями було уражено 12 одиниць техніки противника та завдано санітарних втрат - понад 60 окупантів", - йдеться в повідомленні тактичної групи.

Спроби штурму росіян

Нагадаємо, кілька днів тому тактична група "Вугледар" повідомляла, що окупанти скористалися дощовою погодою на Донеччині для штурмів.

Така погода заважає українським воїнам застосовувати розвідувальні та ударні безпілотники.

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