РФ використала дощову погоду, щоб штурмувати позиції ЗСУ на Донеччині: яка там ситуація

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу тактичної групи "Вугледар".

"Не броня, не техніка, не зброя – а люди день за днем виборюють мир і майбутнє для України! Потужні, безжальні, досвідчені військовослужбовці захищають суверенітет і територіальну цілісність нашої Батьківщини, нищать ворогів вдень і вночі", - заявили в угрупуванні.

При цьому, завдали росіянам суттєвих втрат:

"Окупанти намагалися використати дощову погоду, яка стала на заваді у застосуванні українськими воїнами розвідувальних та ударних безпілотних літальних апаратів", - повідомили військові.

Раніше ми писали про те, що протягом минулої доби на фронті відбулось 171 бойове зіткнення. Найбільшу кількість атак Сили оборони відбили на Покровському напрямку.

Також відомо, що за останню добу з 30 на 31 березня, російська армія втратила на фронті понад 1200 солдатів і 30 артилерійських систем.

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