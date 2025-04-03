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ВСУ отбили массированную атаку РФ в Донецкой области: у врага большие потери (видео)

Иллюстративное фото: украинские защитники остановили штурм россиян в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники остановили массированную атаку россиян в районе села Андреевка Донецкой области. Враг потерял десятки солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу тактической группы "Угледар".

В тактической группе подчеркнули, что каждый день в ее зоне ответственности российские оккупанты совершают от 25 до 30 атак. Враг преимущественно использует для этого пехоту. 
 

Но сегодня, 3 апреля, оккупанты совершили попытку массированной атаки с использованием большого количества тяжелой техники и личного состава. 19 боевых бронированных машин со штурмовиками пытались прорваться на ту часть села Андреевка, которую контролируют украинские воины.

Фото: Андреевка на карте (нажмите, чтобы увеличить)

На подступах к селу штурмовую группу россиян уже обнаружила аэроразведка. Артиллерия уничтожила главную машину, что парализовало продвижение колонны. Спасаясь от атак ВСУ, россияне сбежали на соседнее поле. 

"Реактивные системы залпового огня, арта, FPV-дроны и бомберы упорно и целенаправленно уничтожали технику и личный состав противника. Как следствие, украинскими военнослужащими было поражено 12 единиц техники противника, и нанесены санитарные потери - более 60 оккупантов", - сказано в сообщении тактической группы. 

Попытки штурма россиян

Напомним, несколько дней назад тактическая группа "Угледар" сообщала, что оккупанты воспользовались дождливой погодой в Донецкой области для штурмов.

Такая погода мешает украинским воинам применять разведывательные и ударные беспилотники.

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