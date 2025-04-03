ua en ru
Чт, 03 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

ЗСУ відбили масовану атаку РФ в Донецькій області: у ворога великі втрати (відео)

Четвер 03 квітня 2025 16:46
UA EN RU
ЗСУ відбили масовану атаку РФ в Донецькій області: у ворога великі втрати (відео) Ілюстративне фото: українські захисники зупинили штурм росіян у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники зупинили масовану атаку росіян у районі села Андріївка Донецької області. Ворог втратив десятки солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу тактичної групи "Вугледар".

У тактичній групі наголосили, що щодня в її зоні відповідальності російські окупанти здійснюють від 25 до 30 атак. Ворог переважно використовує для цього піхоту.

Але сьогодні, 3 квітня, окупанти здійснили спробу масованої атаки з використанням великої кількості важкої техніки та особового складу. 19 бойових броньованих машин зі штурмовиками намагалися прорватися на ту частину села Андріївка, яку контролюють українські воїни.

ЗСУ відбили масовану атаку РФ в Донецькій області: у ворога великі втрати (відео)Фото: Андріївка на карті (натисніть, щоб збільшити)

На підступах до села штурмову групу росіян уже виявила аеророзвідка. Артилерія знищила головну машину, що паралізувало просування колони. Рятуючись від атак ЗСУ, росіяни втекли на сусіднє поле.

"Реактивні системи залпового вогню, арта, FPV-дрони та бомбери наполегливо та цілеспрямовано знищували техніку та особовий склад противника. Як наслідок, українськими військовослужбовцями було уражено 12 одиниць техніки противника та завдано санітарних втрат - понад 60 окупантів", - йдеться в повідомленні тактичної групи.

Спроби штурму росіян

Нагадаємо, кілька днів тому тактична група "Вугледар" повідомляла, що окупанти скористалися дощовою погодою на Донеччині для штурмів.

Така погода заважає українським воїнам застосовувати розвідувальні та ударні безпілотники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Донецька область Вугледар Війська РФ Війна в Україні
NEWS
Мінекономіки про мита Трампа для України: складно, але не критично
Мінекономіки про мита Трампа для України: складно, але не критично
DAILY
"Якщо Трамп хороший, значить Трамп хороший". Як у РФ пояснюють несподівану дружбу з США
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Якщо Трамп хороший, значить Трамп хороший". Як у РФ пояснюють несподівану дружбу з США