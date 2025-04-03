ЗСУ відбили масовану атаку РФ в Донецькій області: у ворога великі втрати (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу тактичної групи "Вугледар".

У тактичній групі наголосили, що щодня в її зоні відповідальності російські окупанти здійснюють від 25 до 30 атак. Ворог переважно використовує для цього піхоту.



Але сьогодні, 3 квітня, окупанти здійснили спробу масованої атаки з використанням великої кількості важкої техніки та особового складу. 19 бойових броньованих машин зі штурмовиками намагалися прорватися на ту частину села Андріївка, яку контролюють українські воїни.

Фото: Андріївка на карті (натисніть, щоб збільшити)

На підступах до села штурмову групу росіян уже виявила аеророзвідка. Артилерія знищила головну машину, що паралізувало просування колони. Рятуючись від атак ЗСУ, росіяни втекли на сусіднє поле.

"Реактивні системи залпового вогню, арта, FPV-дрони та бомбери наполегливо та цілеспрямовано знищували техніку та особовий склад противника. Як наслідок, українськими військовослужбовцями було уражено 12 одиниць техніки противника та завдано санітарних втрат - понад 60 окупантів", - йдеться в повідомленні тактичної групи.