ЗСУ відбили в Курській області понад 20 атак ворога, - Генштаб

У військовому командуванні розповіли про оперативну обстановку станом на 22:00 15 листопада.

Російські обстріли

Російські окупанти з початку доби завдали 1 ракетного удару (випустили 1 ракету), а також 42 авіаційні удари (із застосуванням 69 керованих авіабомб) по території України.

Крім цього, загарбники задіяли при атаках 689 дронів-камікадзе та здійснили понад 3800 обстрілів по позиціях Сил оборони України і населених пунктах.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог намагався штурмувати позиції ЗСУ біля Вовчанська та Високої Яруги. 7 атак противника були відбиті, ще 2 - тривають.

"Втрати ворога на даний час на напрямку склали 68 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено дві одиниці автотранспорту, 13 БпЛА та 1 одиницю спеціальної техніки ворога; також пошкоджено два автомобілі та дві одиниці спецтехніки", - поінформували в Генштабі.

На Куп'янському напрямку окупанти наступали біля Колісниківки, Копанок та Надії. Вже завершено 14 боїв, ще один бій - триває.

На Лиманському напрямку ворог 16 разів штурмував позиції ЗСУ поблизу Новоєгорівки, Макіївки, Тернів та Торського. Усі атаки противника були зупинені українськими захисниками.

На Сіверському напрямку окупанти 1 раз штурмували позиції Сил оборони України поблизу Верхньокам’янського.

На Торецькому напрямку ворог за підтримки бомбардувальної авіації здійснив 9 штурмових дій. Окупанти штурмували біля Торецька, Диліївки та Щербинівки. 8 атак ворога було відбито, триває ще 1 бій в районі Торецька.

На Покровському напрямку противник 35 разів атакував у районах Миролюбівки, Променю, Лисівки, Петрівки та Пустинки. Воїни ЗСУ відбили 34 атаки, ще 1 бій досі триває.

"За наявними даними на цей час, втрати ворога за сьогодні склали 373 військовослужбовці вбитими та пораненими; 12 бойових броньованих машин, два танки, дев’ять автомобілів, дві артсистеми, ПТРК та РЕБ знищені українськими захисниками; також наші воїни пошкодили автомобіль окупантів", - передали в Генштабі.

На Курахівському напрямку російські окупанти здійснили 34 атак поблизу Берестків, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього та Антонівки. 14 атак загарбників - вже відбито бійцями ЗСУ, бої ще тривають.

На Времівському напрямку точилися бої поблизу Трудового, Рівнополя та Новодарівки. В Силах оборони зазначили, що ситуація - контрольована.

На Придніпровському напрямку українські захисники зупинили 5 спроб окупантів атакувати позиції ЗСУ.

В Курській області українські воїни відбили 21 ворожу атаку, ще 3 бої досі тривають.

У військовому командуванні додали, що на інших напрямках ситуація - без особливих змін.