Бійці ССО врятували 16 українських військових з оточення у Курській області

Оператори 73 морського центру під час спецоперації в Курській області врятували з оточення 16 військовослужбовців трьох різних підрозділів Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій.

Евакуаційна група виривалася під вогнем ворожого танку та шквального кулеметного вогню, а також FPV-дрона.

"Ми залетіли туди на Humvee, погрузили склад дружніх сил та вирушили назад”, - розповів Брюс, оператор 73 центру ССО.

Протягом двох годин оператори спланували задачу та висунулися на двох броньованих Humvee на порятунок побратимів.

Як повідомляється, о 02:00 ночі оператори ССО отримали бойову задачу вивести з оточення групу військовослужбовців з дружніх підрозділів.

Бої у Курській області

Нагадаємо, у серпні ЗСУ розпочали операцію у Курській області, зайнявши понад сотню населених пунктів (понад 1 тисячі квадратних кілометрів). Наразі там йдуть бої, росіяни намагаються відбити свої території.

Як зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, наразі задачею українських бійців у Курській області знищення ворога на його території.

За його словами, протягом майже трьох місяців бойових дій у Курській області російська сторона втратила понад 20 тисяч військовослужбовців. Також було знищено 1101 одиницю російської військової техніки та озброєння.

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