ВСУ отбили в Курской области более 20 атак врага, - Генштаб

На фронте с начала суток уже произошло 157 боевых столкновений. На Покровском и Кураховском направлениях фиксируется самое большое количество боев, а в Курской области украинские воины отразили более двадцати атак противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
В военном командовании рассказали об оперативной обстановке по состоянию на 22.00 15 ноября.
Российские оккупанты с начала суток нанесли 1 ракетный удар (выпустили 1 ракету), а также 42 авиационных удара (с применением 69 управляемых авиабомб) по территории Украины.
Кроме этого, захватчики задействовали при атаках 689 дронов-камикадзе и совершили более 3800 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам.
На Харьковском направлении враг пытался штурмовать позиции ВСУ возле Волчанска и Высокой Яруги. 7 атак противника были отбиты, еще 2 - продолжаются.
"Потери врага в настоящее время на направлении составили 68 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожены две единицы автотранспорта, 13 БпЛА и 1 единица специальной техники врага; также повреждены два автомобиля и две единицы спецтехники", - проинформировали в Генштабе.
На Купянском направлении оккупанты наступали возле Колесниковки, Копанок и Надежды. Уже завершено 14 боев, еще один бой - продолжается.
На Лиманском направлении враг 16 раз штурмовал позиции ВСУ вблизи Новоегоровки, Макеевки, Тернов и Торского. Все атаки противника были остановлены украинскими защитниками.
На Северском направлении оккупанты 1 раз штурмовали позиции Сил обороны Украины вблизи Верхнекаменского.
На Торецком направлении враг при поддержке бомбардировочной авиации совершил 9 штурмовых действий. Оккупанты штурмовали возле Торецка, Дилиевки и Щербиновки. 8 атак врага были отбиты, продолжается еще 1 бой в районе Торецка.
На Покровском направлении противник 35 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки и Пустынки. Воины ВСУ отбили 34 атаки, еще 1 бой продолжается.
"По имеющимся данным на данный момент, потери врага за сегодня составили 373 военнослужащих убитыми и ранеными; 12 боевых бронированных машин, два танка, девять автомобилей, две артсистемы, ПТРК и РЭБ уничтожены украинскими защитниками; также наши воины повредили автомобиль оккупантов", - передали в Генштабе.
На Кураховском направлении российские оккупанты совершили 34 атак вблизи Берестков, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего и Антоновки. 14 атак захватчиков - уже отбиты бойцами ВСУ, бои еще продолжаются.
На Времивском направлении шли бои вблизи Трудового, Ровнополя и Новодаровки. В Силах обороны отметили, что ситуация - контролируемая.
На Приднепровском направлении украинские защитники остановили 5 попыток оккупантов атаковать позиции ВСУ.
В Курской области украинские воины отбили 21 вражескую атаку, еще 3 боя до сих пор продолжаются.
В военном командовании добавили, что на других направлениях ситуация - без особых изменений.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что бойцы ССО ВСУ во время спецоперации в Курской области спасли из окружения 16 военнослужащих трех разных подразделений Сил обороны Украины.
Добавим, 15 ноября руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко рассказал, что войска РФ возобновили наступательные действия в Курской области. Он добавил, что росармия применяет технику.
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