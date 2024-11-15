ВСУ отбили в Курской области более 20 атак врага, - Генштаб

В военном командовании рассказали об оперативной обстановке по состоянию на 22.00 15 ноября.

Российские обстрелы

Российские оккупанты с начала суток нанесли 1 ракетный удар (выпустили 1 ракету), а также 42 авиационных удара (с применением 69 управляемых авиабомб) по территории Украины.

Кроме этого, захватчики задействовали при атаках 689 дронов-камикадзе и совершили более 3800 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг пытался штурмовать позиции ВСУ возле Волчанска и Высокой Яруги. 7 атак противника были отбиты, еще 2 - продолжаются.

"Потери врага в настоящее время на направлении составили 68 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожены две единицы автотранспорта, 13 БпЛА и 1 единица специальной техники врага; также повреждены два автомобиля и две единицы спецтехники", - проинформировали в Генштабе.

На Купянском направлении оккупанты наступали возле Колесниковки, Копанок и Надежды. Уже завершено 14 боев, еще один бой - продолжается.

На Лиманском направлении враг 16 раз штурмовал позиции ВСУ вблизи Новоегоровки, Макеевки, Тернов и Торского. Все атаки противника были остановлены украинскими защитниками.

На Северском направлении оккупанты 1 раз штурмовали позиции Сил обороны Украины вблизи Верхнекаменского.

На Торецком направлении враг при поддержке бомбардировочной авиации совершил 9 штурмовых действий. Оккупанты штурмовали возле Торецка, Дилиевки и Щербиновки. 8 атак врага были отбиты, продолжается еще 1 бой в районе Торецка.

На Покровском направлении противник 35 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки и Пустынки. Воины ВСУ отбили 34 атаки, еще 1 бой продолжается.

"По имеющимся данным на данный момент, потери врага за сегодня составили 373 военнослужащих убитыми и ранеными; 12 боевых бронированных машин, два танка, девять автомобилей, две артсистемы, ПТРК и РЭБ уничтожены украинскими защитниками; также наши воины повредили автомобиль оккупантов", - передали в Генштабе.

На Кураховском направлении российские оккупанты совершили 34 атак вблизи Берестков, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего и Антоновки. 14 атак захватчиков - уже отбиты бойцами ВСУ, бои еще продолжаются.

На Времивском направлении шли бои вблизи Трудового, Ровнополя и Новодаровки. В Силах обороны отметили, что ситуация - контролируемая.

На Приднепровском направлении украинские защитники остановили 5 попыток оккупантов атаковать позиции ВСУ.

В Курской области украинские воины отбили 21 вражескую атаку, еще 3 боя до сих пор продолжаются.

В военном командовании добавили, что на других направлениях ситуация - без особых изменений.