ЗСУ відбили десятки атак росіян на Покровському напрямку, - Генштаб

З початку доби 9 вересня на фронті відбулося 147 бойових зіткнень. Росіяни найбільше атакують на трьох напрямках у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє зведення Генштабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Впродовж дня противник завдав по території України два ракетних удари, застосувавши дві ракети, 71 авіаудар (скинули 91 керовану авіабомбу), а також задіяли 593 дрони-камікадзе. Разом із тим, ворог здійснив 3751 обстріл по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня один раз атакували біля Вовчанська. Під бомбардування потрапив Харків, а по Білокриничному терористи били некерованими авіаційними ракетами з гелікоптерів Ка-52.

Дев’ять разів ворог штурмував позиції українських військових на Куп’янському напрямку, в районах Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Лозової та Глушківки. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку противник дев'ять разів штурмував позиції наших захисників у районах Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Лозової та Глушківки. Тривають два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку російські загарбники 13 разів намагалися просунутися у районах Чернещини, Макіївки, Новосадового, Невського, Діброви, Григорівки, Ямполівки і Торського. Захисники України відбили дев’ять атак ворога. Бої тривають неподалік Невського та Новосадового.

На Сіверському напрямку ворог здійснив 11 атак. Концентрував зусилля у районах Верхньокам’янського, Спірного та Званівки. Біля останнього, для підтримки піхоти, задіяв півдесятка бойових машин піхоти. Зазнав втрат. Бої на напрямку тривають.

На Краматорському напрямку росіяни здійснили дві штурмові дії поблизу Білої Гори. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

На Торецькому напрямку агресори шість разів атакували за підтримки авіації біля Торецька і Неліпівки. Отримали жорстку відсіч.

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 33. Загарбники продовжують натиск на наші позиції біля Воздвиженки, Зеленого Поля, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селідового та Михайлівки.

Нашими захисниками на цей час зупинено всі атаки. Основні зусилля сьогодні ворог прикладав у районі Новогродівки, де сталося майже 40 відсотків від усіх сутичок.

Попередні втрати агресора склали 336 окупантів вбитими та пораненими. Також знищено засіб РЕБ, три артилерійських системи, три автомобіля і шість мотоциклів, пошкоджено п’ять артилерійських систем і п’ять автомобілів.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 46 бойових зіткнень різної інтенсивності. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївка, де відбулося близько 75 відсотків усіх боїв. Окрім того ворог атакував у бік Галицинівки, Українська та Желанного Першого.

На Времівському напрямку за сьогодні агресор дев’ять разів штурмував передній край нашої оборони в районах Вугледара, Золотої Ниви і Шахтарського. Українські воїни зупинили сім ворожих штурмів, ще два бої тривають біля Вугледара, де окупанти також задіювали штурмову авіацію - били некерованими авіаракетами.

На Оріхівському напрямку ворог провів загалом три атаки - дві відбито біля Малої Токмачки й одна триває у районі Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку дев’ять спроб ворога взяти позиції наших воїнів зазнали невдачі.