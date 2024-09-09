У ЗСУ розповіли, що дозволило призупинити наступ росіян на Покровському напрямку

За його словами, просування ворога на Покровському напрямку було не те щоб прогнозованим, але було зрозумілим через комплекс заходів.

"Перш за все, якщо ми розглядаємо питання резервів для того, щоб підтримувати таку інтенсивність наступу ворог все-таки мусить обмежувати. Оскільки Курська область про себе безперервно нагадує. І резерви, які могли залучити восени цього року на Покровську, ворог тягне на Курщину, хто б там що не говорив", - сказав Тимочко.

Окрім цього, він зазначив, що бої тривають і на інших напрямках, тому росіяни не можуть зняти звідти необхідну кількість підрозділів та перекинути до Покровська.

"Другий момент і теж важливий, що дійсно ЗСУ там провели накопичення сил техніки, засобів. Крім цього і ворожий імпульс не міг бути до безкінечності", - додав представник Сухопутних військ.

Також, за його словами, важливим моментом є те, що ворог наступав і планує наступати на лінії Вугледар - Курахове - Покровськ.

"Інакше якщо тільки один Покровський напрямок, то вони розуміють, що є величезні шанси для того, що вони можуть бути або відрізані - оцей виступ на Покровськ, або в будь-якому випадку він може потрапити під серйозний вогневий контроль ЗСУ, зокрема артилерії. Оскільки ширина цього виступу (25 км) не дає їм можливості повністю прикривати свої сили в цьому виступі. Ми розуміємо, що по суті для навіть бригадного рівня ствольної артилерії - це абсолютно проста задача", - пояснив Тимочко.

До того ж він нагадав, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповідав, якщо ворог мав буквально на початку року різницю в перевазі в озброєнні 1:10, то тепер це 1:2.

"З однієї сторони це все одно ворога перевага. Але ми завжди вміли діяти асиметрично", - зазначив представник Сухопутних військ.

При цьому він підкреслив, що поставлена союзниками техніками технологічно новіша, аніж радянсько-російська чи навіть північнокорейська.

"І також ми маємо з вами розуміти, що ворог все-таки на цьому напрямку теж розглядає питання: чи масованого застосування авіації, чи все-таки частину його розподіляти по лінії фронту. Бо зношуваність ресурсу теж своя є. Крім того, ми маємо додаткові системи ППО. Це не таємниця і це вже озвучують союзники. Тобто ми можемо говорити, що весь цей ряд чинників власне і впливає на ситуацію на лінії фронту, зокрема на Покровському напрямку", - додав Тимочко.