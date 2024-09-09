У Генштабі Чехії закликали Захід дозволити Україні бити по військових цілях у РФ

Країни Заходу мають "розв’язати руки" Україні та дозволити її армії використовувати ракети великої дальності проти військових цілей на території Росії.

Про це заявив начальник генерального штабу Чехії Карел Ржегка, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International .

"Ці обмеження необхідно зняти, бо для українців законно та легітимно захищатися, навіть нападаючи на російську територію. Адже вони не можуть боксувати зі зв'язаною за спиною однією рукою", - зазначив Ржегка.

На його думку, Росія загрожує ескалацією, але не соромиться використовувати ракети проти українських міст і має значну перевагу.

"Літаки злітають з російських аеродромів, які розташовані в межах досяжності наявної зброї, але українці не можуть її застосувати. І ці літаки потім бомбардують цивільну інфраструктуру, а не лише солдатів. Тому було б абсолютно легітимно, якби українці змогли атакувати й територію Росії", - вважає голова чеського Генштабу.

За його словами, операція ЗСУ в Курській області продемонструвала, що росіяни найчастіше лише погрожують.

"Ситуація в Курській області показала деяким західним лідерам, що не варто боятися ескалації та червоних ліній, тому що росіяни досі "брязкають" ядерною зброєю, але коли українці захопили весь округ, нічого не сталося", - наголосив чеський генерал.