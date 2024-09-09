ua en ru
Пн, 09 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Херсонській області РФ не послаблювала угруповування, проводить ротації, - Лиховій

Херсонська область , Понеділок 09 вересня 2024 22:41
UA EN RU
У Херсонській області РФ не послаблювала угруповування, проводить ротації, - Лиховій Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Херсонській області російські війська не послаблювали угруповування. Навпаки, вони проводять ротації на передньому краю своїх підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону.

"Після початку Курської операції ЗСУ, коли противник певним чином проводив перекидання своїх підрозділів, зокрема на Курщину, він більшість з цих підрозділів забрав саме з Запорізької області, тоді як на Херсонщині фактично та чисельність, яка була, залишилася. Там росіяни не послаблювали угруповування, навпаки вони проводять ротації на передньому краю своїх підрозділів", - розповів Лиховій.

За його словами, росіяни перекидають туди, зокрема, загони "Шторм" для підтримання інтенсивності штурмових дій, щоб мати змогу атакувати й надалі.

Речник також зазначив, що окупанти значно активізувалися на островах вздовж лівого берега Дніпра у Херсонській області й не полишають спроб вибити підрозділи України зі своїх позицій, які вони утримують після виходу з Кринок. Сили оборони продовжують утримувати плацдарми.

Також він зазначив, що ця активізація росіян можна сказати найбільша за останні пару місяців після закінчення активної оборони Кринок, коли українські підрозділи, перемістилися на інші визначені позиції на лівобережжі Дніпра.

Нагадаємо, раніше речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій розповідав, що наразі немає підстав говорити про те, що Херсону загрожують сухопутні штурми Росії. Плацдарми на лівобережжі дозволять стримувати ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Херсонська область ВСУ
NEWS
Що відомо про ракети, які Іран міг передати РФ та які області під загрозою: відповідь експерта
Що відомо про ракети, які Іран міг передати РФ та які області під загрозою: відповідь експерта
DAILY
Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ