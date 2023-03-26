ЗСУ відбили частину траси Е40 північніше Бахмута: карти боїв ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Луганський напрямок: війська РФ безуспішно атакували у напрямку Невського та Макіївки

Війська РФ 25 березня провели обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська. На кадрах, опублікованих 25 березня, нібито зафіксовано операторів безпілотників окупантів, які завдають ударів по українських позиціях у невстановленому місці у Харківській області. Спікер Східної групи військ ЗСУ полковник Сергій Череватий заявив, що російським військам не вдається досягти рішучого наступу на рубежі Куп'янськ-Лиман.

Крім того, окупанти 25 березня завдали обмежених наземних ударів по лінії Сватове - Кремінна. За повідомленням Генштабу ЗСУ, російські війська вели безуспішні наступальні операції в районі Діброви (5 км на південний захід від Кремінної), Серебрянського лісництва (10 км на південь від Кремінної), Білогорівки (11 км на південь від Кремінної) та Вимки (26 км на південь від Кремінної).

На кадрах із геолокацією, опублікованих 24 березня, видно, що російські війська провели обмежений наступ за 10 км на південний захід від Сватового. Також російський блогер заявив, що окупанти безуспішно атакували у напрямку Невського та Макіївки (за 21 км на північний захід від Кремінної) і незначно просунулися в районі Білогорівки.

Донецький напрямок: ЗСУ відбили частину траси Е40 північніше Бахмута

Російські війська продовжували завдавати наземних ударів у Бахмуті та його околицях. На кадрах з геолокацією, опублікованих 25 березня, видно, що окупанти просунулися шосе T0513 у Бахмуті у напрямку центру міста та частково у південно-західній частині Бахмуту.

Російські блогери також стверджували, що бойові дії продовжуються на північ від Бахмута, у центрі міста та на південний захід від Бахмута. Також кадри з геолокацією, опубліковані 24 березня, показують, що під час нещодавньої контратаки українські сили відвоювали частину території вздовж траси E40 на північ від Бахмуту.

Південний напрямок: ЗСУ вдарили по ракетному комплексу південніше Голої Пристані

Війська РФ провели масову ротацію сил у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області. 25 березня також російські війська обстріляли Херсонську та Запорізьку області.

На кадрах з геолокацією, опублікованих 24 березня, видно, як ЗСУ завдають удару по російському складу пального у Новій Збурівці (24 км на південний захід від Херсона) та по російському ракетному комплексу на південь від Голої Пристані (21 км на південний захід від Херсона).