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ВСУ отбили часть трассы Е40 севернее Бахмута: карты боев ISW

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Воскресенье 26 марта 2023 07:56
ВСУ отбили часть трассы Е40 севернее Бахмута: карты боев ISW Фото: ВСУ отбили часть трассы Е40 севернее Бахмута (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные провели успешное контрнаступление севернее Бахмута Донецкой области и сумели отбить часть территории вдоль трассы Е40.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

ВСУ отбили часть трассы Е40 севернее Бахмута: карты боев ISWЛуганское направление: войска РФ безуспешно атаковали в направлении Невского и Макеевки

Войска РФ 25 марта провели ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Купянска. На кадрах, опубликованных 25 марта, якобы запечатлены операторы беспилотников оккупантов, которые наносят удары по украинским позициям в неустановленном месте в Харьковской области. Спикер Восточной группы войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что российским войскам не удается добиться решительного наступления на рубеже Купянск-Лиман.

Кроме того, оккупанты 25 марта нанесли ограниченные наземные удары по линии Сватово - Кременная. По сообщению Генштаба ВСУ, российские войска вели безуспешные наступательные операции в районе Дибровы (5 км к юго-западу от Кременной), Серебрянского лесничества (10 км к югу от Кременной), Белогоровки (11 км к югу от Кременной) и Выимки (26 км к югу от Кременной).

На кадрах с геолокацией, опубликованных 24 марта, видно, что российские войска провели ограниченное наступление в 10 км к юго-западу от Сватово. Также российский блогер заявил, что оккупанты безуспешно атаковали в направлении Невского и Макеевки (в 21 км к северо-западу от Кременной) и незначительно продвинулись в районе Белогоровки.

ВСУ отбили часть трассы Е40 севернее Бахмута: карты боев ISWДонецкое направление: ВСУ отбили часть трассы Е40 севернее Бахмута

Российские войска продолжали наносить наземные удары в Бахмуте и его окрестностях. На кадрах с геолокацией, опубликованных 25 марта, видно, что оккупанты продвинулись по шоссе T0513 в Бахмуте в направлении центра города и частично в юго-западной части Бахмута.

Российские блоггеры также утверждали, что боевые действия продолжаются к северу от Бахмута, в центре города и к юго-западу от Бахмута. Также кадры с геолокацией, опубликованные 24 марта, показывают, что во время недавней контратаки украинские силы отвоевали часть территории вдоль трассы E40 к северу от Бахмута.

ВСУ отбили часть трассы Е40 севернее Бахмута: карты боев ISWЮжное направление: ВСУ ударили по ракетному комплексу к югу от Голой Пристани

Войска РФ провели массовую ротацию сил во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области. 25 марта также российские войска обстреляли Херсонскую и Запорожскую области.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 24 марта, видно, как украинские силы наносят удар по российскому складу горючего в Новой Збуровке (24 км к юго-западу от Херсона) и по российскому ракетному комплексу к югу от Голой Пристани (21 км к юго-западу от Херсона).

ВСУ отбили часть трассы Е40 севернее Бахмута: карты боев ISW

Ранее мы писали, что украинские военные уничтожили два вражеских разведывательных беспилотника типа "Орлан-10" и "Суперкам".

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