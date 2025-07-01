ЗСУ відбили більше 140 штурмів: "найгарячіші" бої - на трьох напрямках

Протягом минулої доби, 30 червня, на фронті відбулось 146 боєзіткнень. Найбільша кількість боїв фіксувалась на трьох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному пункту управління та двох артилерійських засобах противника", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 17 атак росіян.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборонні рубежі у районі Вовчанська, Зеленого, Глибокого, Вовчанських Хуторіа, Красного Першого, Довгенького та в бік Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників у районах Голубівки, Піщаного та в напрямку Новоосинового.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів поблизу населених пунктів Білогорівка, Колодязі, Новий Мир, Нововодяне, Рідкодуб, Торське та в напрямках Середнього, Шандриголового, Ольгівки.

На Сіверському напрямку зупинено чотири атаки противника у районах Григорівки та у бік Званівки.

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у районах Часового Яру, Предтечиного та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах Торецька, Диліївки та Яблунівки.

На Покровському напрямку зупинено 41 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Русин Яр, Разіне, Новоторецьке, Мирне, Промінь й не тільки.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Перебудова, Піддубне, Федорівка, Шевченко, Новопіль.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Гуляйпільському напрямку відбито дві атаки противника в напрямку Малинівки.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила більше 1,02 млн одиниць живої сили. За минулу добу втрати ворога склали ще 970 осіб. Також Сили оборони уразили: